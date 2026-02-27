هيئة مطار الشارقة تستعرض خطط التوسع في الشحن الجوي

شاركت هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض الهند للشحن الجوي 2026، بمركز جيو العالمي للمؤتمرات بمدينة مومباي خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير. واستعرضت الهيئة خططها الرئيسة للتوسع في قطاع الشحن الجوي، وحلولها اللوجستية المتكاملة، ومبادرات التحول الرقمي، واستراتيجيتها في مجال الاستدامة.

وبحثت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض فرص إبرام شراكات جديدة مع شركات الشحن الدولية، إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة، بهدف تقديم حلول شحن أسرع وأكثر مرونة واستدامة على مستوى العالم. كما تعكس خططها التوسعية استجابتها للطلب المتنامي على الحلول اللوجستية المتكاملة، لا سيما خدمات الشحن البحري – الجوي، الأمر الذي يعزز موقع الشارقة محوراً فاعلاً ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتوسيع حضورها الدولي وتعميق انخراطها في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مطار الشارقة كمركز إقليمي رائد للشحن الجوي، من خلال الاستثمار المستدام في رفع الطاقة الاستيعابية، وتبني التقنيات الذكية، وتطوير بنية تحتية متقدمة وجاهزة للمستقبل، والمضي قدماً في تنفيذ برامج تطوير شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمسافرين، مع تعزيز الاستدامة والتكامل عبر خدمات الشحن والمناولة الأرضية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

جمع الحدث، الذي يعد من أبرز معارض الشحن الجوي والخدمات اللوجستية في جنوب آسيا، نخبة من كبرى الشركات الدولية وقادة الصناعة في قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ما يوفر للهيئة منصة مهمة لتعزيز الربط التجاري للشحن الجوي بين الشارقة والعديد من الأسواق في آسيا، لا سيما فيما يخص نقل المنتجات سريعة التلف، والشحن الجوي للبريد السريع، وشحن الحيوانات الحية. وشارك وفد هيئة مطار الشارقة الدولي إلى جانب العربية للطيران وشركة الشارقة لخدمات الطيران كشركاء استراتيجيين في المعرض. وعقد الوفد عدداً من اللقاءات والاجتماعات النوعية عبر جناح مطار الشارقة في المعرض، بهدف تعزيز الروابط التجارية مع أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمطار.

ويوفر معرض الهند للشحن الجوي 2026 منصة استراتيجية تتيح لمطار الشارقة فرصة تعزيز التواصل مع كبار المصدرين وشركات الطيران وشركاء الخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات التجارية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو. وفي إطار جهوده الهادفة إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي، يعتمد مطار الشارقة أنظمة متقدمة لإدارة عمليات الشحن، ومنصات التبادل الإلكتروني للبيانات، وإجراءات التوثيق الرقمي، بما يسهم في تسريع مناولة الشحنات وتعزيز التنسيق الجمركي. كما تدعم حلول المناولة المؤتمتة وإمكانات التتبع كفاءة العمليات، إضافة إلى تقليص زمن الإنجاز، ورفع مستوى الشفافية عبر سلسلة إمداد الشحن بالكامل.

وسجل مطار الشارقة نمواً قوياً في خدمات الشحن خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ حجم المناولة للشحنات ما يزيد على 204 آلاف طن في عام 2025، مقارنة بنتائج العام 2024 والبالغة حوالي 195 ألف طن. ويعكس الأداء السنوي المتنامي الأهمية الاستراتيجية للمطار كمركز لوجستي إقليمي سريع النمو، ويجسد نهجه التوسعي المنضبط والقائم على البيانات.