الإمارات للألمنيوم تحصل على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إتمام اتفاقية تمويل بالدين متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار. وتدعم الصفقة المبادرات الاستراتيجية للشركة من خلال تعزيز السيولة وتوفير مزيد من المرونة المالية لتنفيذ الخطط طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز الميزانية العمومية وتحسين هيكل استحقاقات الديون.

ويجمع التمويل بين التسهيلات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم ترتيبه بالتعاون مع مجموعة تضم 21 مؤسسة إقليمية ودولية رائدة، وشمل قروضاً لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بآجال استحقاق تصل إلى خمس سنوات. وشهد التمويل إقبالاً كبيراً من مؤسسات مالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تجاوز الطلب حجم التسهيلات المطروحة.

ثقة

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نواصل في الإمارات العالمية للألمنيوم تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا من خلال تعزيز كفاءة هيكل رأس المال. ويعكس حصولنا على التمويل ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في الجدارة الائتمانية للشركة وتميزها التشغيلي واستراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل».

وسوف تستخدم الشركة عائدات هذا التسهيل لإعادة تمويل الديون القائمة ودعم مبادراتها الاستراتيجية.