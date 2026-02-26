«نماء» تعزز الاستدامة المالية لـ 25 منظمة غير حكومية تقودها نساء في زنجبار

تابعت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية، التي تديرها نساء في زنجبار، خلال زيارة ميدانية، استهدفت الاطلاع على نتائج ومراحل نمو المشاريع، التي تحظى بدعم من «برنامج تمكين منظمات المجتمع المدني» المخصص لتقديم دعم مباشر

لـ 25 منظمة،إلى جانب احتضان 400 امرأة يعملن في قطاع الأعمال.

شملت الزيارة عدداً من المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني النسائية، التي تشكل جزءاً من البرنامج في زنجبار، بهدف بناء القدرات ونقل الخبرات العملية، وتعزيز مسارات التمويل الاجتماعي لتطوير المشاريع، وجعلها قادرة على توليد الدخل وزيادة الإيرادات، بما يدعم استدامتها المالية، ويعزز أثرها المجتمعي على المدى الطويل.

وأطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة «برنامج تمكين منظمات المجتمع المدني» في عام 2024، بالشراكة مع NAMA Foundation في ماليزيا، ومؤسسة «نايس تنزانيا» التنموية، ويجمع بين التمويل الاجتماعي متمثلاً بالقروض الاجتماعية بدون فوائد وبين بناء القدرات والتدريب ودعم التخطيط الاستراتيجي، بما يمكن المنظمات غير الحكومية من تنويع مصادر دخلها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها المؤسسية.

وأكدت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة أن الزيارة تأتي ضمن رؤية «نماء» الرامية إلى تمكين المرأة، من خلال مبادرات التدريب والتمويل والشراكات، مشيرة إلى أن مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة تؤمن بأهمية منح منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، التي تديرها نساء، والتي تركز على تمكين المرأة في زنجبار من أدوات الاستمرار، التي تتجسد على أرض الواقع بالتمويل الاجتماعي المسؤول والتخطيط الاستراتيجي العملي، الذي يحول المبادرات إلى نماذج دخل مستقرة ومستدامة وقابلة للاستمرار، والتوسع ومن خلال هذا البرنامج نسهم بشكل مباشر في تمكين هذه المنظمات من بناء استدامة مالية طويلة الأمد، تغنيها عن الاعتماد على الدعم المرحلي قصير المدى وتساعدها على إيجاد حلول ترسخ أثرها في المجتمعات التي تخدمها.

محطات ميدانية

اشتملت الزيارة على سلسلة محطات ميدانية، من أبرزها زيارة «غرفة التجارة النسائية في زنجبار»، إلى جانب مؤسسة «نساء أوتالي» للتعرف على مشروع «الإرشاد السياحي النسائي»، تلتها زيارة إلى «مؤسسة مجتمع السلام» في بلدة كيزيمكازي، والتعرف على مشروع «تمكين نساء القرية».

وزار الوفد «ائتلاف زنجبار للمساواة والعدالة»، وتعرف على «مشروع أعمال الطهي النظيف»، الذي يجمع بين الحلول البيئية وفرص توليد الدخل.

وتوجه الوفد في آخر محطات الزيارة إلى منظمة «زاووسا»، واطلع على «مشروع القوارب السياحية للنساء البحّارات» بوصفه نموذجاً يفتح الباب أمام النساء إلى قطاعات غير تقليدية.

وأسهمت الزيارة في تعزيز قنوات التنسيق مع الشركاء المحليين، وتحديد أولويات الدعم الفني للمرحلة المقبلة من البرنامج وربط التدريب ببناء نماذج دخل قابلة للتنفيذ، إضافة إلى تثبيت مسارات المتابعة، التي تضمن اتساق التمويل الاجتماعي مع احتياجات المشاريع وخطط نموها، وقياس التطور المؤسسي على المديين المتوسط والطويل.