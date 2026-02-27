«أمنيات» تسعر صكوكاً بـ 600 مليون دولار بعائد 7.25 %

نجحت «أمنيات القابضة» في تسعير إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد إلى 5 سنوات، وهو ثالث إصدار ناجح للشركة في أسواق رأس المال منذ أول إصدار لها في مايو 2025.

وقد استقطبت الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم، حيث بلغ الحد الأقصى لسجل الأوامر أكثر من 1.8 مليار دولار، بما يمثل تغطية تجاوزت 3.0 مرات حجم الطرح في دلالة واضحة على الإقبال الكبير من المستثمرين وتنامي ثقتهم في الجدارة الائتمانية للشركة.‏

وقد أعلنت «أمنيات» الأربعاء عن نطاق تسعير استرشادي أولي عند مستوى 7.625% إلا أنه تم تسعير الإصدار النهائي عند 7.25% بسبب الإقبال القوي من المستثمرين.

حيث حققت الشركة تقلص في العائد بمعدل 37.5 نقطة أساس خلال اليوم ذاته. ومن المقرر إدراج شهادات الصكوك وتداولها في «السوق الدولية للأوراق المالية» التابعة لـ«بورصة لندن» وفي «ناسداك دبي» خلال الأيام المقبلة.

وسيتم إصدار شهادات الصكوك غير المضمونة من الدرجة الأولى، والمتوقع تصنيفها عند درجة BB - من قبل كلٍ من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، ضمن برنامج «أمنيات» لإصدار شهادات الصكوك بقيمة 2 مليار دولار، والمصنف بدرجة BB - من الوكالتين.

وقال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أمنيات»:‏ «يعكس نجاحنا في تسعير إصدارنا الثالث من الصكوك وتحقيق تغطية تجاوزت 3.0 مرات استمرار ثقة المستثمرين في جدارتنا الائتمانية وانضباطنا في التنفيذ الاستراتيجي.

ويعزز هذا الإصدار السيولة النقدية لدينا، مما يمنحنا مرونة مالية أكبر، ويحقق التوافق بين هيكل رأس المال وإيراداتنا المستقبلية الواضحة عبر مختلف قطاعات أعمالنا، المدعومة بإيرادات متراكمة وجدول دقيق لتسليم المشاريع».‏