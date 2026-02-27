مذكرة تفاهم بين مصرف عجمان و«الزورا»

أعلن مصرف عجمان وشركة الزورا للتطوير العقاري توقيع مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز حلول تمويل العقارات السكنية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مشاريع مدينة الزورا السكنية.

وبموجب الاتفاق، سيتمكن العملاء في مدينة الزورا المؤهلون من الاستفادة من خيارات تمويل تشمل الوحدات الجاهزة والمشاريع على المخطط، وذلك وفقاً لضوابط مصرف الإمارات المركزي.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس شراكتنا مع الزورا التزام مصرف عجمان بدعم القطاع العقاري في الإمارة من خلال حلول تمويلية منظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن خلال توسيع نطاق التمويل ليشمل الوحدات الجاهزة والمشاريع على المخطط، نعمل على تعزيز سهولة الوصول إلى التمويل مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية وأطر إدارة المخاطر الرشيدة». وأضاف: «تسهم هذه الشراكات في دعم النمو المستدام، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ قيمة طويلة الأمد في السوق العقاري بالدولة».