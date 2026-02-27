«المشرق» يدرج سندات بـ 500 مليون دولار في ناسداك دبي

رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن «المشرق».

واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار، وتم تسعير لإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية.

كما اتسم الطلب بتنوّع جغرافي لافت، إذ جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

وبهذا الإصدار، ترتفع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة للمشرق في ناسداك دبي إلى نحو مليار دولار، ما يعزز حضور البنك الراسخ في أسواق الدين الدولية عبر البورصة.

وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 147.9 مليار دولار، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لأدوات الدخل الثابت وأدوات رأس المال الصادرة عن البنوك.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «نشعر بالتفاؤل حيال الإقبال الاستثماري الاستثنائي على هذا الإصدار، والذي يعكس الثقة المستمرة في القوة المالية للمشرق ورؤيته الاستراتيجية وإمكانات نموه.

كما أن تحقيق اكتتاب تجاوز حجم الإصدار بشكل ملحوظ في ظل أسواق تشهد تقلبات ملحوظة يُظهر التزامًا بالانضباط في التنفيذ ويؤسس قاعدة رأسمالية قوية لدعم طموحات البنك في النمو».

وقال سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق: «يُعد هذا الإدراج في بورصة ناسداك دبي تأكيداً على ارتباطنا القوي بأسواق رأس المال العالمية.

ويعكس حجم الطلب وجودة قاعدة المستثمرين الثقة في نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال واستراتيجيتنا طويلة الأجل. كما يعزز هذه الإصدار التزامنا بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع مواصلة دعم النمو المستدام وخلق قيمة مضافة لمساهمينا وأصحاب المصلحة».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «تعكس قدرة المشرق على تقليص هامش الإصدار، مع الحفاظ على طلب قوي من المستثمرين، قوة تصنيفه ومكانته الائتمانية والإقبال المستمر على أدوات رأس المال الصادرة من البنوك الإماراتية.

وتؤكد هذه الإصدارات أن المؤسسات المالية الإقليمية تتعامل مع أسواق رأس المال بنهج منضبط ورؤية استراتيجية واضحة، في ظل استجابة جيدة من المستثمرين للجهات المصدرة التي تتمتع بأسس مالية راسخة. كما تؤكد هذه الصفقة تطوّر ونضج سوق أدوات الدخل الثابت في دولة الإمارات، حيث تدير البنوك هياكلها الرأسمالية بكفاءة، مع توسيع نطاق تفاعلها مع قاعدة دولية واسعة ومتنوعة من المستثمرين».

ويعكس إصدار المشرق ثقة المستثمرين المستمرة في الأسس الائتمانية القوية ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال. وبهذا الإصدار يعود المشرق إلى أسواق السندات بعد طرح الصكوك في أبريل 2025، ويعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى.

وتتيح أدوات الشريحة الأولى الإضافية للمؤسسات المصرفية تعزيز احتياطاتها الرأسمالية التنظيمية، مع مواصلة دعم أنشطة التمويل والنمو.

علاوة على ذلك، يُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026. وقد استهلّت أسواق الدخل الثابت الإقليمية العام بزخم قوي ومتجدد، مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين على أدوات رأس المال المصرفي، إلى جانب النهج المنضبط في تحسين هياكل الميزانيات العمومية عبر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.

ويعكس الإدراج في ناسداك دبي هذا التوجه الشامل، ويسلط الضوء على عمق السيولة المتاحة للجهات المصدرة في دولة الإمارات، واستمرار تطور سوق أدوات رأس المال الثانوية في المنطقة.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.