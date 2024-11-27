اختتام اجتماع فريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء بأبوظبي

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، بنجاح أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء (GAAST)، والذي عقد في أبوظبي.

حيث جمع الحدث أبرز أصحاب المصلحة من الدول الأعضاء وقادة الصناعة والمنظمات الدولية لمناقشة الحاجة الملحة لتطوير القوى العاملة في قطاعي الطيران والفضاء لدعم النمو وتلبية احتياجات المهارات المستقبلية.

وركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، وخاصة بين الدول وأصحاب المصلحة في الصناعة، لتطوير استراتيجيات ومبادرات فعالة.

وفي خطوة مهمة نحو مواءمة أهداف مجموعة العمل مع أولويات الطيران العالمية، دعت دولة الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لحضور الاجتماع كمراقب.

حيث يعكس هذا الإجراء الالتزام بدعم مبادرات الإيكاو «الجيل القادم من مهنيي الطيران» و«عدم ترك أي دولة خلف الركب»، وستسهم نتائج المناقشات في أعمال الجمعية العامة الثانية والأربعين للإيكاو، مما يعزز الحوار والعمل العالمي المؤثر.

وأكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي قائلاً: «تؤمن الإمارات بقوة التعاون في مواجهة التحديات العالمية.

حيث يعكس استضافة اجتماع فريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء التزامنا بضمان استدامة صناعة الطيران من خلال تطوير المهارات والقدرات اللازمة لنموها المستقبلي. نحن ملتزمون بدعم العمل الحيوي لـمجموعة العمل ومواءمتها مع مبادرات الإيكاو».

من جانبها، أشادت نينا بروكس، رئيسة فريق العمل، بمهمة الفريق الحيوية معبّرة عن امتنانها لحفاوة الضيافة والقيادة الاستثنائية لدولة الإمارات: «يلعب فريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الحرجة للمهارات في صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم.

كان هذا الاجتماع أساسياً في دفع أهدافنا الجماعية إلى الأمام. بالنيابة عن فريق العمل، نعرب عن شكرنا العميق لدولة الإمارات لاستضافتها هذا الحدث وتوفير منصة ملهمة للتقدم».

وقد أتاح الاجتماع في أبوظبي بيئة تعاونية لتعزيز المناقشات حول التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتدريب، ومبادرات بناء القدرات، لضمان مرونة قطاعي الطيران والفضاء وجاهزيتهما لمواجهة التحديات المستقبلية.

وفريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء هو مبادرة دولية تهدف إلى معالجة النقص العالمي في المهنيين المهرة في صناعة الطيران والفضاء. من خلال التعاون بين الدول والصناعة والمنظمات، يسعى فريق العمل إلى تطوير حلول تضمن النمو والسلامة طويلة الأمد لهذا القطاع.