9.3 مليارات درهم تداولات عقارية في الشارقة خلال يناير بنمو 34.8%



استهل القطاع العقاري في إمارة الشارقة عام 2026 بأداء قوي، مسجلاً تداولات بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال يناير، مقارنة بـ7 مليارات درهم في الشهر نفسه من 2025، بنسبة نمو بلغت 34.8%، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية السوق وثقة المستثمرين.

وبلغ عدد المعاملات المنفذة خلال الشهر 10,333 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، فيما وصلت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة ضمن معاملات البيع إلى نحو 23.8 مليون قدم مربع، ما يعكس زخماً استثمارياً متواصلاً مع بداية العام.

وشهدت الإمارة 4,868 معاملة بيع في 129 منطقة، شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. ومن حيث نوع العقار، تم تسجيل 2,101 معاملة لوحدات مفرزة، و1,672 معاملة لأراضٍ فضاء، و1,095 معاملة لأراضٍ مبنية.

وسجلت منطقة «الخان» أعلى صفقة عقارية خلال يناير على أرض مبنية بقيمة 90 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «الطي غرب» أعلى معاملة رهن على أرض فضاء بقيمة 240 مليون درهم.

وتصدرت «مويلح التجارية» قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع داخل مدينة الشارقة بـ787 معاملة، تلتها «الخان» بـ442 معاملة، ثم «الممزر» بـ334 معاملة، و«الحمرية غرب» بـ293 معاملة. كما تصدرت «مويلح التجارية» أيضاً من حيث قيمة التداول النقدي بنحو 1.1 مليار درهم، تلتها «الخان» بـ718 مليون درهم، ثم «الحمرية غرب» بـ714.6 مليون درهم، و«روضة السدر» بـ567.5 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، تم تسجيل 753 معاملة بيع، تركزت غالبيتها في منطقة «البليدة» بـ433 معاملة، والتي سجلت أيضاً أعلى قيمة تداول نقدي في تلك المنطقة بـ649.8 مليون درهم. أما في المنطقة الشرقية، فقد جرت 54 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «حي الغرب» في مدينة خورفكان بـ11 معاملة، وبقيمة تداول بلغت 24.9 مليون درهم.

ويعكس هذا الأداء بداية قوية لسوق الشارقة العقاري في 2026، مدعوماً باستقرار البيئة الاستثمارية، وتنوع المنتجات العقارية، واستمرار المشاريع التنموية التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية واعدة على مستوى الدولة.