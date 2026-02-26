«سبيس 42» تعود إلى النمو الربعي بزيادة في الإيرادات 7 %

أعلنت «سبيس 42» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائجها المالية الموحدة لعام 2025، مؤكدة عودتها إلى مسار النمو على أساس ربعي، مدفوعة بزخم قوي في النصف الثاني من العام، خصوصاً في وحدة «الخدمات الفضائية» التي سجلت أداءً تاريخياً.

وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 7 % على أساس سنوي، في إشارة إلى تسارع النشاط التشغيلي مع اقتراب الشركة من إنهاء مرحلة التحول الاستراتيجي. وبلغت الإيرادات الموحدة للعام 577 مليون دولار، بانخفاض نسبته 8 % مقارنة بالعام السابق، متأثرة باستمرار إعادة هيكلة وحدة «الحلول الذكية» والتركيز على برامج طويلة الأمد ذات عوائد مستدامة.

وشهدت وحدة «الخدمات الفضائية»، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات الموحدة، نمواً سنوياً بنسبة 6 %، مسجلة أعلى مستوى تاريخي للأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح. ويعود ذلك إلى دخول عقد حكومي جديد بقيمة 700 مليون دولار لمدة 15 عاماً حيز التنفيذ في يوليو 2025، عقب الإطلاق الناجح للقمر الصناعي «الثريا-4»، إلى جانب الأداء القوي لإيرادات الحلول المدارية. كما حققت الوحدة نمواً متتالياً في الإيرادات على أساس ربعي طوال العام، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في 2026 بفضل إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة.

في المقابل، سجلت وحدة «الحلول الذكية» إيرادات بقيمة 124 مليون دولار، بانخفاض 39 %، في ظل التحول نحو نموذج تشغيلي قائم على الحلول الجيومكانية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الإيرادات المتكررة طويلة الأجل.

واختتمت الشركة العام بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل تقارب مليار دولار، إضافة إلى إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.5 مليارات دولار، ما يعكس متانة المركز المالي وقدرة الشركة على تمويل خططها التوسعية.

استراتيجياً، واصلت «سبيس 42» تعزيز موقعها كشريك مفضل في مجال البيانات الجيومكانية، عبر توسيع كوكبة «فورسايت» بإطلاق الأقمار الرادارية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» بالتعاون مع ICEYE، كما أعلنت شراكة مع Microsoft وEsri لتوفير خرائط عالية الدقة تغطي 54 دولة أفريقية خلال خمس سنوات.

وفي مجال الاتصالات غير الأرضية، دخل «الثريا-4» مرحلة التشغيل التجاري كأحد أكبر الأقمار المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية عالمياً، فيما أعلنت الشركة عن مشروع «إكواتيس» بالشراكة مع Viasat لتقديم خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، مستنداً إلى معايير الجيل الخامس وبنية قابلة للتوسع عالمياً.

كما يواصل برنامج «الياه-4» و«الياه-5» تقدمه وفق الجدول الزمني، مدعوماً بعقد حكومي بقيمة 5.1 مليارات دولار يمتد لـ17 عاماً، مع توقع بدء توليد إيرادات سنوية تقدر بنحو 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع 2026، ما يعزز مكانة الشركة في حلول الاتصال الآمن الدفاعي والمدني.

إقليمياً، وسعت الشركة حضورها في قطاع التنقل الذاتي عبر مشروع مشترك مع A2Z لنشر حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى اتفاقيات مع جهات محلية لتطوير أنظمة أمنية ذكية ومركبات ذاتية القيادة، وتعاون مع General Motors عبر شراكة بيانات متقدمة في مجال الخرائط ثلاثية الأبعاد.

وبذلك تدخل «سبيس 42» عام 2026 بزخم تشغيلي متنامٍ، وقاعدة مالية قوية، ومحفظة عقود طويلة الأجل، ما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وترسيخ موقعها كلاعب إماراتي رائد في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة على المستوى العالمي.