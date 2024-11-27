أرامكس توفر بوابة للأسواق الإلكترونية ضمن المنطقة وخارجها

أعلنت شركة أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي توقيع شراكة استراتيجية مع تشانل إنجن، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا تكامل الأسواق الإلكترونية.

وتتيح الشراكة للعلامات وشركات التجزئة الاستفادة من قنوات بيع جديدة ضمن منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى عملاء جدد والتوسع إلى أسواق رئيسية.

وقال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: «يسرنا التعاون مع تشانل إنجن والاستفادة من حلولها الفعالة، التي تمكن الأعمال التجارية من إدارة حضورها على الإنترنت في مجموعة كبيرة من الأسواق الإلكترونية وقنوات البيع من أطراف ثالثة.

ونؤمن بأن هذه الشراكة ستضفي تحسناً ملحوظاً على خدماتنا لتوصيل الشحنات إلى وجهتها النهائية، وستتيح لنا الاستفادة من حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) لجعل الخدمات اللوجستية أكثر بساطة. وستساعد هذه الخطوة أيضاً في تلبية الاحتياجات المتطورة لأعمال التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، مع تعزيز الحضور على الإنترنت والعوائد ومعدل رضا العملاء».

وبالاستفادة من منصة التكامل السلس، يمكن للأعمال إدارة مبيعاتها متعددة القنوات بكفاءة، مع ضمان شحن سريع وموثوق للعملاء حول العالم. وتمكّن هذه الشراكة شركات التجزئة من تحقيق أفضل إمكاناتها في عالم التجارة الإلكترونية وتبسيط عملياتها.