"كيزاد" تبرم اتفاقية لتأسيس منشأة للمعدات الثقيلة بقيمة 75 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، إبرام اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع قسم المعدات الثقيلة في شركة كلداري إخوان، لتأسيس منشأة حديثة في منطقة كيزاد-أ (كيزاد المعمورة).وبموجب الاتفاقية تستثمر كلداري إخوان 75 مليون درهم في تطوير منشأتها الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع، والتي تشكل مركزاً إقليمياً متكاملاً لتخزين وتوزيع المعدات الثقيلة والآلات الصناعية.

شراكة مثمرة

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "نرحب بانضمام شركة كلداري إخوان إلى كيزاد، ونتطلع إلى شراكة مثمرة ندعم من خلالها توسعها في المنطقة عبر توفير البيئة المثالية لنمو أعمالها والبنية التحتية المتطورة والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها. لا شك أن وجود كلداري إخوان في كيزاد يجعلها جزءً لا يتجزأ من منظومة صناعية متكاملة، صُممت لدفع الابتكار وتعزيز التعاون وتقديم خدمات متميزة".وأضاف: "مع مواصلتنا لمسيرة النمو، نتطلع إلى أن تعود هذه الشراكة بالفائدة على الطرفين بما يسهم في نمو كلداري إخوان ودفع جهود التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي".

وقال محمد كلداري، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة كلداري إخوان: "يمثل إنشاء هذا المرفق خطوة مهمة في تعزيز قدرات كلداري إخوان في قطاع المعدات الثقيلة وتوسيع بنيتنا التشغيلية في دولة الإمارات . ويقع المرفق ضمن المنظومة الصناعية المتكاملة في كيزاد، ما يعزز قدرتنا على دعم المشاريع الكبرى.

تاريخ

وتتخذ كلداري إخوان من دبي مقراً رئيسياً لها، وتتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 60 عاماً، مع حضور واسع في قطاعات متعددة وأسواق دولية متنوعة.ويُعد قسم المعدات الثقيلة في شركة كلداري إخوان من أبرز الوكلاء والموزعين للمركبات التجارية والآليات الإنشائية المتخصصة، ومن أهم العلامات التجارية العالمية في دولة الإمارات .

وحقق قسم المعدات الثقيلة في الشركة منذ تأسيسه قبل أكثر من 4 عقود نمواً لافتاً، حيث انتقل من موزع لمنتج واحد إلى وجهة توزيع رائدة في السوق تمتلك محفظة متكاملة تضم مجموعة واسعة من معدات البناء. ويمثل انتقال الشركة إلى كيزاد خطوة مهمة ضمن خططها التوسعية الرامية إلى تعزيز أعمالها في المنطقة عبر الانضمام إلى منطقة اقتصادية مزدهرة تضم مجمعات صناعية متخصصة، والاستفادة من العمل ضمن بيئة اقتصادية متكاملة توفر بنية تحتية متطورة لدعم قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية.