"دبي لصناعات الطيران " تستحوذ على "ماكواري إيرفاينانس "بقيمة 7 مليارات دولار

أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها على حصة 100% من ماكواري إيرفاينانس ليمتد "MAF” بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار.

وعند اكتمال الاستحواذ، ستضم الشركة أسطولاً مبدئياً يبلغ 1029 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الالتزام، وستقدم خدماتها إلى 191 عميلاً في 79 دولة. وستمثل الطائرات ذات البدن الضيق نحو 70% من الأسطول المشترك. ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أن تنضم 37 شركة طيران جديدة إلى محفظة عملاء دبي لصناعات الطيران، بما يوسع حضورها ليشمل 7 دول جديدة.

وسيتم تمويل الصفقة وفق نهج مالي منضبط من خلال مزيج من الدين وحقوق الملكية، بما يحافظ على التصنيفات الائتمانية الحالية لدبي لصناعات الطيران ويدعم مسار ترقيتها، وذلك في ظل النمو القوي الذي شهدته أعمال الشركة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

محطة

وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران: "تمثل الصفقة محطة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة دبي لصناعات الطيران ضمن نخبة شركات تأجير الطائرات عالمياً. كما تؤكد استمرار نهجنا المالي المنضبط في الاستحواذ على منصات وأساطيل ذات جودة عالية تضيف قيمة نوعية إلى أعمالنا، وتعزز حضورنا التنافسي، وتحقق عوائد مستدامة ومجزية لمساهمينا."

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يشكل ضم أسطول وكفاءات ماكواري إيرفاينانس خطوة استراتيجية نوعية تعزز نطاق عمليات دبي لصناعات الطيران وتوسع حضورها العالمي، وترسخ مكانتها كشركة تأجير طائرات أكبر حجماً وأكثر تنوعاً ومتانة من حيث القاعدة الرأسمالية. ويعزز التوسع، إلى جانب تعزيز سجل الطلبيات، قدرتنا على خدمة شريحة أوسع من العملاء عبر حلول تنافسية مدعومة بكفاءة تشغيلية ومالية أعلى. كما أن منصتنا التشغيلية ذات القدرات المؤسسية المتقدمة مهيأة لاستيعاب هذه الصفقة بكفاءة عالية، ومن المتوقع عند اكتمالها أن تؤدي إلى أكثر من مضاعفة حجم أسطول الشركة مقارنة بنهاية عام 2024."

ووافق مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران على الصفقة التي تخضع لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2026.وقدمت شركتا "ألن أوفري شيرمان ستيرلينغ" و"كيه بي إم جي" المشورة لدبي لصناعات الطيران في ما يتعلق بهذه الصفقة.