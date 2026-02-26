47% من الشركات متعددة الجنسية بغرفة دبي العالمية من آسيا

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن 46.9% من الشركات متعددة الجنسية التي استقطبتها الغرفة إلى الإمارة خلال العام 2025 جاءت من آسيا، ما يعكس المكانة الاستراتيجية المتنامية للإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة في المرتبة الثانية بعد آسيا، حيث استحوذت على 20.3% من إجمالي الشركات متعددة الجنسية التي استقطبتها الغرفة إلى دبي خلال العام، تلتها أوروبا بحصة بلغت 15.6%، ثم الأمريكتان بنسبة 12.5%، فيما سجلت أفريقيا حصة قدرها 4.7%.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي استقطبتها الغرفة، حافظت آسيا على المركز الأول، مستحوذة على 49.8% من إجمالي الشركات التي نجحت غرفة دبي العالمية في استقطابها خلال العام. وجاءت منطقة الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، تلتها أفريقيا بحصة بلغت 12.6%، ثم أوروبا بنسبة 10.4%، فيما سجلت الأمريكتان حصة قدرها 7.4% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت غرفة دبي العالمية قد نجحت باستقطاب 64 شركة متعددة الجنسية خلال 2025 في حين استقطبت كذلك الغرفة 309 شركات صغيرة ومتوسطة في 2025.

وتجسد الأرقام التزام غرفة دبي العالمية بتعزيز جاذبية دبي وجهة أعمال عالمية رائدة، كما تبرز استمرار نجاح الغرفة في استقطاب طيف متنوع من الشركات الدولية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مفضل لنمو الأعمال وتوسعها عالمياً.