«أرادَ» تحتفل بعيد الاتحاد بجدول حافل من الفعاليات

أعلنت أرادَ عن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المميزة للمقيمين والزوار في مجتمعاتها في إمارة الشارقة، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات. هذا، وستقام هذه الفعاليات العائلية الممتعة في الجادة ومسار ومساكن نسمة ابتداءً من 6 – 10 مساءً من 1 وحتى 3 ديسمبر (أيام الأحد والاثنين والثلاثاء).

وسيستمتع الحضور بباقة من الاستعراضات، والعروض المباشرة ذات الطابع الإماراتي للأطفال، والعديد من عروض الفنون التقليدية والحرف اليدوية، بما في ذلك الرسم بالحناء، وفن الصقارة، ورقصة العيالة. كما سيقدم سوق منبت للمزارعين تشكيلة من المنتجات التقليدية الإماراتية، بما في ذلك اللقيمات والتمور.

وفي الجادة، ستقام الاحتفالات في مجمع مدار الترفيهي العائلي في قلب المجتمع. وعلاوة على الفعاليات الخاصة بمناسبة عيد الاتحاد، سيكون الضيوف على موعد مع العديد من العروض والأنشطة الرائعة في منطقة مغامرات الأطفال، ومنطقة الألعاب المائية، وصالة باونس للترامبولين، وركن زاد للمطاعم، ومشتل شجر.

بالإضافة إلى تشكيلة المتاجر والمطاعم والمقاهي المنتشرة في إيست بوليفارد. وفي مسار، ستقام فعاليات يوم الاتحاد بين ركن زاد للمطاعم ومنطقة مغامرات الأطفال في قلب المجتمع. وسيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بتجربة مضمار مسار لركوب الدراجات الهوائية، ومركز ذا لووب، والذي يقدم خدمات تأجير وصيانة الدراجات الهوائية إلى جانب مقهى متخصص. وستقام فعاليات مساكن نسمة في حديقة نسمة سنترال أمام مركز نسمة سنترال للتسوق.