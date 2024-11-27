معهد الإمارات المالي يُطلق خطته التدريبية لعام 2025

نظّم معهد الإمارات المالي، أمس، الحفل السنوي لقادة الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، بحضور أكثر من 100 شخص من كبار المسؤولين في المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات. كما تم إطلاق الخطة التدريبية للمعهد لعام 2025.

ويعد الحفل السنوي لقادة الموارد البشرية في القطاع المالي حدثاً سنوياً محورياً يهدف إلى استعراض إنجازات المعهد وإطلاق خطته التدريبية السنوية بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين من كبار المسؤولين الذين يمثلون مختلف مؤسسات القطاع المالي.

بالإضافة إلى التعرف على آرائهم حول تطوير محتوى وجودة برامج التدريب والبرامج الأكاديمية المختلفة التي يقدمها المعهد بما يضمن الاستمرار في عمليات التطوير، إلى جانب تعزيز أطر التعاون المشترك بين المعهد ومختلف تلك المؤسسات بما يخدم الأهداف الوطنية للارتقاء بقدرات أبناء الإمارات.

وشهد الحفل كلمة رئيسية لإيمان عبدالرزاق، الرئيسة التنفيذية لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وعضوة مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، كما تضمن كلمة للبروفيسور ريموند مادن، عضو مجلس إدارة المعهد حول إدارة المواهب في المؤسسات المالية.

وتم استعراض برنامج التدريب السنوي للمعهد الذي جاء تماشياً مع الاحتياجات المتنوعة للقطاع المصرفي والمالي، وغطى 28 مجالاً رئيسياً. وقالت نورة البلوشي، المديرة العامة لمعهد الإمارات المالي، إن هذا الحدث يعزز من التعاون الفعّال الذي يخدم القطاع المالي ويوجهه نحو الاستدامة والنمو المستمر.

مؤكدة الالتزام بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية، وتعزيز قدراتها في القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد المعرفي، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام. وأكدت الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز التعاون بين المعهد والمؤسسات المالية، مشيدة بتوجيهات ودعم معالي خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد.