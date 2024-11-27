«إتش إس بي سي» يعيّن رئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط

أعلن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط تعيين سليم كيرفنجه رئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وسيكون سليم تابعاً للإدارة المباشرة لكل من سوريندرا روشا وديفيد لياو، الرئيسين التنفيذيين المشاركين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط.

وشغل سليم الكثير من الأدوار الوظيفية الإقليمية لسنوات عديدة، وكان عضواً في اللجنة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لأكثر من 10 سنوات، وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي تركيا.

وانضم سليم كيرفنجيه إلى بنك إتش إس بي سي في عام 1996 وهو يتمتع بمعرفة قوية وخبرة طويلة في مجموعة واسعة من مجالات الأعمال بما في ذلك قيادة عملية التحول وتنمية الأعمال وتحقيق أهداف الأداء المالي في الأسواق المتقلبة.