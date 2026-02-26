الإمارات أكبر وجهة إقليمية للصادرات الأمريكية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، قسم التجارة الخارجية لعام 2025، انتعاش تجارة الإمارات والولايات المتحدة إلى 39 مليار دولار.

وتجاوزت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات 31.4 مليار دولار عام 2025، بزيادة 16.2% مقارنة مع 27 مليار دولار عام 2024.

وحافظت الإمارات على صدارتها أكبر وجهة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السابع عشر على التوالي. وأسهمت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات عام 2025 في دعم نحو 122 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

وتجاوزت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة 7.6 مليارات دولار عام 2025، بزيادة 2.7% مقارنة مع 7.4 مليارات دولار في عام 2024.

وبلغ الفائض التجاري الأمريكي مع الإمارات ما يقارب 23.8 مليار دولار عام 2025، بزيادة 21.4% مقارنة مع 19.6 مليار دولار في 2024، ما يجعل الإمارات واحدة من عدد قليل من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الذين يحققون فائضاً تجارياً كبيراً لصالح الولايات المتحدة.