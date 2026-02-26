«ماجد الفطيم» تحصل على شهادات استدامة عالمية

أعلنت «ماجد الفطيم»، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن تحقيق إنجاز استراتيجي لمحفظة أصولها.

حيث نالت جميع مراكز تسوقها الـ23 المملوكة بالكامل اعتمادات نظام «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة – LEED»، ونظام «استدامة»، اللذين يعدان من أرقى معايير تقييم الأبنية الخضراء عالمياً.

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: تؤدي مراكز التسوق التابعة لنا دوراً أساسياً في صياغة تفاصيل الحياة اليومية لأفراد المجتمع وتعزيز تواصلهم مع نبض المدينة وأنشطتها المختلفة.

ومع استمرارنا في تطوير هذه المحفظة المتنامية من مراكز التسوق، نجدد التزامنا بإرساء معايير جديدة لما يجب أن تقدمه الوجهات العصرية من حيث الكفاءة والمرونة والتصميم المدروس الذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، من دون التنازل عن مستوى جودة التجربة التي يتطلع إليها رواد هذه الوجهات المتميزة.