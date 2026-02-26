«الاتحاد للشحن» تطلق أول أكاديمية للتدريب اللوجستي

أعلنت الاتحاد للشحن؛ ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن إطلاق أكاديمية «Etihad Cargo Excellence Hub»، لتكون أول أكاديمية تدريب لوجستي متخصصة في قطاع الشحن الجوي.

تأتي الخطوة لترسيخ معايير موحدة للتشغيل والسلامة والامتثال عبر شبكة شركائها العالمية، ففي ظل تزايد التعقيدات التنظيمية، وتوسع الشبكات، أصبح التطوير المنهجي للقدرات ركيزة جوهرية لتعزيز الموثوقية واستدامة ثقة العملاء.

وتتيح المنصة برامج تدريبية إلزامية واختيارية لممثلي الاتحاد للشحن والجهات المعنية حول العالم؛ حيث يغطي المنهج الدراسي معايير التشغيل الخاصة بالشركة، وإطار عمل المنتجات والخدمات، ووحدات السلامة والامتثال المتوافقة مع اللوائح الدولية.

كما تشمل المنصة برامج معتمدة عالمياً يتم تقديمها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومهنية مرموقة، إلى جانب تدريب متقدم على المهارات الشخصية لضمان تعزيز قنوات التواصل مع العملاء.

وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: تضمن الأكاديمية عمل شركائنا العالميين وفقاً لذات معايير السلامة والامتثال والخدمة.

ومع نمو أعمالنا، يصبح الاتساق في الأداء ميزة تنافسية لنا. وتابع: المبادرة تحمي علامتنا التجارية، وتعزز الانضباط في الأداء، وتدعم بشكل مباشر تجربة العملاء المتفردة التي نلتزم بتقديمها.

وصرحت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في مجموعة الاتحاد للطيران: تلتزم الاتحاد للطيران بالاستثمار في الكوادر البشرية، وتعدّ الأكاديمية دليلاً ملموساً على هذا الالتزام.

ومن خلال توفير دورات تدريبية سهلة الوصول ومنصة لتبادل المعرفة، تهدف الاتحاد للشحن إلى تعزيز قدرات المنضمين الجدد إلى قطاع الشحن الجوي والعاملين الطامحين للتقدم فيه.