«سوق السفر العربي» يستعرض نمو قطاع الطيران والرحلات البحرية بالشرق الأوسط

يسلط معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل، الضوء على قطاعي الطيران والرحلات البحرية في الشرق الأوسط، في وقت يشهدان فيه مرحلة توسع عالمي، مما يعزز مكانة المنطقة مركزاً رئيسياً للسفر الدولي.

ووفقاً لتقرير اتجاهات السفر لعام 2025، الصادر عن معرض سوق السفر العربي، والذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «توريزم إيكونوميكس» التابعة لشركة «أكسفورد إيكونوميكس»، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على السفر الجوي في الشرق الأوسط بنسبة 23% بين عامي 2025 و2030، مدفوعاً باستراتيجيات السياحة الوطنية الطموحة، والأداء القياسي للمطارات، والاستثمارات غير المسبوقة في الطائرات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستحوذ شركات الطيران في الشرق الأوسط مجتمعةً على 12% من إجمالي طلبات شراء الطائرات الجديدة غير المسلّمة على مستوى العالم، حيث تُشكّل شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي 93% من هذه الطلبات، وفقاً للتقرير.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض الشرق الأوسط في سوق السفر العربي، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تربط مئات الوجهات عبر 6 قارات، مما يرسخ مكانة المنطقة واحدة من أكثر مراكز الطيران ترابطاً استراتيجياً في العالم، ومن شأن هذا الربط الفريد من نوعه تسريع نمو السياحة الوافدة والصادرة، وتعزيز ممرات التجارة العالمية، ودعم فعاليات الأعمال، وتعميق التبادل الثقافي بين الأسواق. وأضافت أنه سيتم خلال سوق السفر العربي 2026 استعراض النطاق الكامل لهذه الشبكة العالمية، موفرين بذلك منصة مثالية لقادة قطاع الطيران لرسم ملامح المرحلة القادمة من توسيع الأساطيل، والتنقل الذكي، والنمو المستدام، معربة عن التطلع إلى حقبة جديدة من السفر.

وسيتم تحليل آفاق قطاع الطيران بتعمق خلال جلسة بعنوان: «توقعات الطيران 2030: الشبكات، ومستقبل الأساطيل والتنقل» على المسرح العالمي، إلى جانب جلسة بعنوان: «حالة السفر: التضخم، والأزمات المتعددة، وواقع السفر الجديد».

وعلى مسرح المستقبل، ستتناول جلسات مثل: «الطيران الآلي: سماء أكثر ذكاءً، ومقصورات وصالات أكثر تطوراً»، و«الجدوى التجارية لاعتماد الحجز المرن»، كيف تُغيّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الحيوية، والطائرات من الجيل التالي تجربة المسافر.

ويشهد قطاع الرحلات البحرية وفق منظمو المعرض، نمواً ملحوظاً، فبحسب الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية «CLIA»، من المتوقع أن يصل عدد ركاب الرحلات البحرية عالميًا إلى 42 مليون راكب بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 34.6 مليون راكب في عام 2024.

وسيتم عرض رؤى قطاع الرحلات البحرية على المنصة العالمية خلال فعالية «رؤى الرحلات البحرية: الآثار المترتبة على الاقتصاد الأزرق» وجلسة النقاش «قادة الرحلات البحرية: وضع الرحلات البحرية على الخريطة»، بمشاركة من «أكسفورد إيكونوميكس»، و«أيان كونسلتينغ»، و«سيليستيال كروزس»، و«إنشكيب شيبينغ سيرفيسز»، و«تي يو آي كروزس».

ومن المتوقع أن يشهد «معرض سوق السفر العربي 2026» مشاركة أكثر من 55000 متخصص في مجال السفر وأكثر من 2800 شركة عارضة من 166 دولة، وسيستكشف معرض سوق السفر العربي 2026 مستقبل السفر تحت شعار: «السفر 2040: قيادة آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، مسلطاً الضوء على اتجاهات النمو والابتكارات التي تشكل الفصل التالي من هذا القطاع.