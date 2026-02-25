29% نمو سنوى في الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي خلال 2025



أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بنسبة 29% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 .

وأظهرت البيانات نمو الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة 20%، وزيادة الرخص الفعّالة بنسبة 13.5%، مقارنةً بالعام 2024 مدعومة بحزمة من المبادرات التي شملت تحديث سجل الرخص المنتهية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، ما يسهم في ترسيخ الثقة بمناخ الأعمال في أبوظبي.

وسجلت مختلف القطاعات نموا ملحوظا، حيث ارتفعت الرخص الصناعية بنسبة 20%، والسياحية 10%، والحرفية 122%، والمهنية 28%، والتجارية 28%، ورخص الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 12%. وعلى مستوى المناطق، زادت الرخص في أبوظبي 31%، وفي منطقة العين 29%، وفي منطقة الظفرة 16% مقارنة بعام 2024.

قوة وجاذبية

وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): " تمثل البيانات دليلاً إضافياً على قوة وجاذبية قطاع الأعمال، إذ يأتي هذا النمو الكبير لمختلف المؤشرات في العام 2025 بالمقارنة مع مستويات مرتفعة خلال العام 2024 والسنوات القليلة الماضية، التي شهدت إقبالاً متنامياً على تأسيس الأعمال والتوسع في أبوظبي. ونؤكد التزامنا بمضاعفة جهودنا لتلبية متطلبات المستثمرين والتحسين المستمر لقطاع الأعمال ودعم النمو في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي والمساهمة في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لأبوظبي".وأضاف المنصوري: استمر نمو الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي خلال العام 2025 الذي شهد تسجيل 53701 إقراراً بزيادة 14% مقارنةً بـ 47261 إقرار في العام 2024". وأكد حرص سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) على مواصلة نهجها في الارتكاز على البيانات الدقيقة والدراسات والنقاشات البناءة مع المستثمرين والمعنيين بقطاع الأعمال وتوظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف ضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لدعم الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة التي تتميز بتنوع وحيوية اقتصادها.وأشار إلى أن تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) جاء لدعم توجه الإمارة لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية وتعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في أبوظبي.

وسلّط المنصوري الضوء على مؤشرات النشاط التجاري خلال العام الماضي والتي تؤكد حيوية القطاع، إذ زاد إجمالي العروض الترويجية بمعدل 8% والإعلانات بـ 26%، كما تواصلت وتيرة نمو رخص "تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة" و"مبدعة"، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات التي أطلقناها خلال السنوات الماضية لتسهيل ممارسة الأعمال ومواكبة التحولات الكبيرة في الاقتصاد والتطورات التكنولوجية.

مبدعة

وشهدت رخص (مبدعة) الجديدة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً بنسبة 32% من 2503 رخصة في العام 2024 إلى 3306 رخصة في العام 2025.وارتفعت رخص المهن الحرة من 2065 رخصة في عام 2024 إلى 3502 رخصة في 2025 بنسبة نمو 70%، وزادت رخص "تاجر أبوظبي" الجديدة من 7187 رخصة في العام 2024 إلى 8901 رخصة في العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24%، وتتيح "تاجر أبوظبي" لرواد الأعمال البدء في ممارسة أعمالهم ضمن أكثر من 1200 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.