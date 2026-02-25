2.12 مليار درهم أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2025

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن أداء مالي أساسي قوي ومبيعات قياسية في عام 2025. وسجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم صافي ربح قدره 2.12 مليار درهم (578 مليون دولار) مقارنة بـ 2.62 مليار درهم في عام 2024.

وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 9.28 مليارات درهم، مقارنة بمبلغ 8.69 مليارات درهم في عام 2024، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة وبرنامج «نجاح» لتحسين الأداء وزيادة المبيعات. وبلغ هامش الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29% في عام 2025 مقارنة بـ 31% في عام 2024، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً نتيجة ارتفاع أسعار الألومينا والبوكسيت، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى.

ودفعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمساهميها 3.7 مليارات درهم كتوزيعات أرباح عن عام 2025، ما يمثل نسبة توزيع أرباح تبلغ حوالي 75%. وانخفض إجمالي الدين إلى 14.08 مليار درهم مقارنة بمبلغ 15.96 مليار درهم في عام 2024. وخلال هذه الفترة، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 2.5 مليار درهم، وسددت بالكامل قرض غينيا ألومينا كوربوريشن بقيمة 1.94 مليار درهم.

وارتفع صافي الربح الأساسي، باستثناء نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، بنسبة 16% ليصل إلى 4.93 مليارات درهم، مقارنة بـ 4.26 مليارات درهم في عام 2024.

وتركز الشركة على تحسين التكلفة والأداء عبر سلسلة القيمة وحققت وفورات تراكمية تجاوزت 235 مليون درهم خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتوفير تكاليف المشتريات.

واعتباراً من عام 2026، ستطلق الشركة المرحلة الثانية من برنامجها للتحسين «نجاح 2.0» بهدف تحقيق وفورات سنوية إضافية بقيمة 1.62 مليار درهم بحلول 2030 مقارنة بعام 2024.

وارتفع إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم المصبوب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً 2.84 مليون طن. وباعت الشركة كمية قياسية بلغت 2.83 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة، مقارنة بـ 2.77 مليون طن في عام 2024. وبلغت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة - «الألمنيوم عالي الجودة» - من إجمالي المبيعات في عام 2025 81% (82% في عام 2024). وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.40 مليون طن من الألومينا في عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2.54 مليون طن في عام 2024، ما يغطي 46% من احتياجات الشركة من الألومينا. وخلال عام 2025، أجرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من التعديلات لتعزيز كفاءة المصفاة في معالجة أنواع أوسع من البوكسيت، إضافة إلى التخلص من معيقات الإنتاجية، ما أتاح زيادة الطاقة الإنتاجية للألومينا.

ضبط التكاليف

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سجلنا في عام 2025 أداءً مالياً أساسياً قوياً مدعوماً بالمبيعات القياسية وارتفاع أسعار الألمنيوم والتزامنا المستمر بضبط التكاليف، ما يعكس متانة ومرونة أعمالنا. كما واصلنا في الوقت نفسه تنفيذ استراتيجية النمو بوتيرة ثابتة، حيث حققنا تقدماً ملموساً في خطط إنشاء المصهر الجديد للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة، وأطلقنا مشروعاً تجريبياً لأحدث تقنيات الصهر لدعم توسعنا المستقبلي. أما في مجال إعادة التدوير، فعززنا قدراتنا في إعادة التدوير في الولايات المتحدة، وواصلنا تنفيذ مشاريع التوسعة في الإمارات وأوروبا».

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبيعات قياسية لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون بزيادة قدرها 70% لتصل إلى 196 ألف طن. وباعت الشركة 109 آلاف طن من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية (بما في ذلك 36 ألف طن من ألمنيوم «سيليستيال-آر» الممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره)، مقارنة بـ 84 ألف طن في عام 2024. وخلال عام 2025، باعت الشركة لأول مرة ألمنيوم «مينيمال» منخفض الكربون المصنوع باستخدام الطاقة النووية. كما ارتفعت مبيعات ألمنيوم «ريفايفال» المعاد تدويره إلى 86 ألف طن، مقارنة بـ 31 ألف طن في عام 2024. وبلغ متوسط سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن 2.610 دولارات أمريكية للطن في عام 2025، مقارنة بمبلغ 2.392 دولاراً أمريكياً للطن في عام 2024، مدعوماً بالطلب المستقر واضطرابات إمداد الألمنيوم وضعف الدولار الأمريكي.

وشهدت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي تقلبات حادة في عام 2025. في اليابان، بلغ مؤشر MJP الياباني ذروته فوق 220 دولاراً للطن في مطلع العام، ثم انخفض إلى حوالي 65 دولاراً بحلول أغسطس، قبل أن يرتفع ليختتم العام بمعدل 170 دولاراً للطن. وبلغ متوسط مؤشر MJP حوالي 125 دولاراً للطن في عام 2025 مقارنة بحوالي 145 دولاراً للطن في عام 2024.

قطاعات رئيسية

وقال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: «تدعم الاتجاهات العالمية الحالية نمواً متواصلاً في الطلب على الألمنيوم عبر قطاعات رئيسية، وفي مقدمتها الاستدامة والتنقل الكهربائي وتجديد البنية التحتية. ويبرز قطاع الطيران والدفاع كأحد المحركات الأساسية للنمو، في ظل احتياج المركبات الكهربائية إلى كميات أكبر بكثير من الألمنيوم مقارنة بالمركبات التقليدية. ويبلغ سعر الألمنيوم أقل من ثلث سعر النحاس، ما يسرّع من فرص استبداله في تطبيقات الكابلات والطاقة. وتضع هذه المعطيات قطاع الألمنيوم، وأعمال الإمارات العالمية للألمنيوم، في موقع قوي ومستدام للنمو على المدى الطويل».