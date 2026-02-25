جمارك دبي تناقش خطة برنامج "مسار 33" لعام 2026

عقدت جمارك دبي اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين لمناقشة خطة برنامج "مسار 33" لعام 2026 الموجهة للقطاع الخاص اللوجستي، بحضور ممثل مجلس نافس وأعضاء مجلس شباب نافس، عقب فتح باب التسجيل للشركات للمشاركة في الدفعة الثانية من المبادرة للعام الجاري.

وشارك في الاجتماع عدد من كبرى الشركات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، في تأكيد واضح على قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التوطين وتعزيز استدامة سوق العمل.

تعاون

وأكد خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، خلال كلمته في الاجتماع نعتز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والتي تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال : إن دعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي يشكلان أولوية أساسية لنا، ونعمل من خلال هذه المبادرة على توفير فرص نوعية تسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع اللوجستي في دبي.وأضاف مدير إدارة الموارد البشرية شهد برنامج مسار 33 خلال الفترة الماضية تقدماً ملحوظاً ونجاحات مهمة في ربط الكفاءات الوطنية بفرص عمل متميزة، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم بالتعاون مع شركائنا لتعزيز استدامة سوق العمل وتحقيق مستهدفات دبي في هذا المجال.

وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات المبادرة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بما في ذلك النجاحات المتحققة في ربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل النوعية في القطاع اللوجستي.

كما ناقش الحضور خطة برنامج "مسار 33" لعام 2026، والتي تضمنت الإطار الزمني المقترح للتنفيذ، والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، إلى جانب الاستعدادات لإقامة معرض وظيفي داعم لمخرجات المبادرة، يهدف إلى تسهيل التقاء الباحثين عن عمل مع الجهات المشاركة.

وتناول الاجتماع مراجعة وتأكيد الشواغر الوظيفية المتاحة حالياً والمتوقعة مستقبلاً لدى الشركاء، بما يعزز جاهزية المبادرة لتلبية احتياجات سوق العمل، إضافة إلى مناقشة مرئيات وتوصيات الشركاء حول سبل تعزيز فاعلية المبادرة ورفع أثرها، وطرح مقترحات تطويرية تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وزيادة فرص التوظيف المستدام.واختُتم الاجتماع بالاتفاق على الخطوات التنفيذية القادمة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق مستهدفات "مسار 33" في تمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.