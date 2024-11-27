60 فعالية و20 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي المالي 2024

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يقام أسبوع أبوظبي لدورة هذا العام ابتداءً من 9 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر.

وتم الكشف عن دول فعاليات الأسبوع الذي سيضم مجموعة متنوعة من الفعاليات البارزة لرسم مسار القطاع المالي، بمشاركة لافتة للعديد من كبار الشخصيات والمتحدثين المؤثرين، والمؤتمرات والمنتديات الاستراتيجية التي تستكشف أهم الجوانب المنضوية تحت شعار الحدث لهذا العام «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال».

وكما في الدورات السابقة، ستجمع الدورة الثالثة بعضاً من أبرز القادة الماليين والمستثمرين وصناع السياسات وقادة الفكر العالميين لمعالجة وتحليل جملة قضايا مهمة حول رأس المال الاقتصادي والبشري والثقافي والبيئي والتكنولوجي، ومختلف العوامل التي تعزز مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال».

ويتضمن جدول فعاليات أسبوع أبوظبي المالي لعام 2024 أكثر من 60 فعالية رئيسية وفرعية، وما يزيد على 300 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 600 متحدث. ومن المرتقب أن يجمع الحدث أكثر من 20 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون شركات بمحافظ أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها على 30 تريليون دولار أمريكي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «رسّخ أسبوع أبوظبي المالي مكانته بقوة كمنصة عالمية تستقطب أبرز القوى الفاعلة والخبراء الأكثر تأثيراً في القطاع المالي من كافة أنحاء العالم.

وتشكل أجندة أسبوع أبوظبي المالي لهذا العام شهادةً ملموسة على مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد، حيث الابتكار والتعاون يدفعان مسيرة التقدم والنمو لاقتصاد الصقر.

ويواصل أسبوع أبوظبي المالي توفير فرص استثنائية للحوار الهادف لجميع المشاركين من خلال الترحيب بهم في عاصمة رأس المال، إلى جانب مساهمته في تشكيل استراتيجيات تعزز المرونة والنمو في المشهد الاقتصادي الحالي المتغير».

وتعود المؤتمرات الرئيسية، بما في ذلك مؤتمر أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسيت أبوظبي، ومؤتمر ريزولف 2024، ومؤتمر فينتك أبوظبي، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام إلى أسبوع أبوظبي المالي هذا العام، مع مجموعة من الفعاليات الجديدة مثل منتدى يو بي إس للاستثمار و«قمة الاستثمار الإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي» وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز:

منتدى الثروات الخاصة ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي. ويقام حفل الافتتاح الرسمي في 9 ديسمبر بحضور شخصيات رفيعة المستوى في أبوظبي، إلى جانب رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية العالمية الرائدة وكبار الشخصيات من القطاع المالي.