«جيه.بي مورغان»: سندات الإمارات خارج مؤشرات الأسواق الناشئة

أعلن ​بنك جيه.بي مورغان، الاثنين، أنه سيستبعد سندات ⁠الإمارات من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة السيادية، التي ‌يتابعها البنك عن كثب، ‌وذلك نتيجة لارتفاع مستويات ‌دخلها.

وأوضح جيه.‌بي مورغان ‌أن التطور الاقتصادي، ​الذي شهدته ‌الإمارات خلال ​السنوات ⁠القليلة الماضية يعني تجاوز ​المعايير ⁠الثلاثة الرئيسية للاستبعاد ⁠من مؤشراته المؤثرة ⁠للأسواق الناشئة، وهي نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وكلفة ‌المعيشة، والتصنيف الائتماني لثلاث سنوات ​متتالية.

وأكد البنك أن ​سندات الإمارات ⁠ستتخارج تدريجياً ‌من ‌مؤشرات سندات ‌الأسواق ‌الناشئة ‌التابعة ​له ‌عبر ​تخفيضات ⁠متساوية ​على ⁠مدى ⁠4 ⁠أشهر بدءاً ‌من 31 ​مارس وحتى ​30 ‌يونيو.

وبحسب بلومبيرغ فإن هذه المؤشرات تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير فئات المستثمرين على المدى الطويل.