«جيه.بي مورغان»: سندات الإمارات خارج مؤشرات الأسواق الناشئة

أعلن بنك جيه.بي مورغان، الاثنين، أنه سيستبعد سندات الإمارات من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة السيادية، التي يتابعها البنك عن كثب، وذلك نتيجة لارتفاع مستويات دخلها.
وأوضح جيه.بي مورغان أن التطور الاقتصادي، الذي شهدته الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية يعني تجاوز المعايير الثلاثة الرئيسية للاستبعاد من مؤشراته المؤثرة للأسواق الناشئة، وهي نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وكلفة المعيشة، والتصنيف الائتماني لثلاث سنوات متتالية.
وأكد البنك أن سندات الإمارات ستتخارج تدريجياً من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة له عبر تخفيضات متساوية على مدى 4 أشهر بدءاً من 31 مارس وحتى 30 يونيو.
وبحسب بلومبيرغ فإن هذه المؤشرات تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير فئات المستثمرين على المدى الطويل.