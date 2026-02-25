«أنثروبيك» تبدأ بيع أسهم لموظفيها تصل إلى 6 مليارات دولار

أطلقت شركة «أنثروبيك»؛ إحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي الصاعدة، عملية بيع ثانوية لأسهم موظفيها الحاليين والسابقين، في خطوة تتيح لهم تسييل جزء من ملكيتهم عند تقييم يقارب 350 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على التفاصيل.

وأفادت وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر، بأن الشركة خصصت مبلغاً يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار لبيع الأسهم، إلا أن المبلغ النهائي سيتوقف على عدد موظفي «أنثروبيك» المؤهلين الذين سيختارون البيع، بحسب أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المعلومات. ولم تحسم التفاصيل بعد، وهي قابلة للتغيير.

يذكر أن جولة التمويل الأخيرة لشركة أنثروبيك، التي أنجزت في وقت سابق من هذا الشهر، قد قيّمت الشركة بقيمة 380 مليار دولار بعد خصم الأموال، بما في ذلك مساهمة المستثمرين. وقد امتنعت أنثروبيك عن التعليق على عملية بيع الأسهم الجديدة.

وسيقوم مستثمرون خارجيون – وليس أنثروبيك – بشراء أسهم الموظفين الحاليين. وستكون الصفقة متاحة للموظفين الحاليين والسابقين الذين عملوا في الشركة لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وفقاً لأحد المصادر.

وتعدّ عمليات بيع الأسهم الثانوية وسيلة شائعة ومتزايدة الانتشار للشركات الناشئة لتمكين موظفيها من الاستفادة من نمو قيمة الشركة حتى بدون استحواذ أو طرح عام أولي. وقد اكتسبت هذه الاستراتيجية أهمية بالغة في سوق التوظيف التنافسي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يختار المزيد من الشركات الناشئة الكبيرة البقاء خاصة لفترة أطول.