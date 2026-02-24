«إي آند»: مسعود شريف رئيساً تنفيذياً.. وتوزيع 90 فلساً أرباحاً للسهم الواحد







أعلنت مجموعة "إي آند"، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ حيث واصلت وتيرة النمو، وحقَّقت تقدمًا استراتيجيًّا عبر جميع ركائز أعمالها.

وارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 72.9 مليار درهم، محققةً نموًّا سنويًّا 23.1% مقارنة بالعام 2024 وارتفع صافي الأرباح الموحدة إلى 14.4مليار درهم، بزيادة 33.6% مقارنة بالعام السابق وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2025 نحو 32.0 مليار درهم، بزيادة سنوية 21.1%.

وعلى صعيد المشتركين، نَمَتْ قاعدةُ مشتركي المجموعة عالميًّا إلى 244.7 مليون مشترك، وهو ما يشكل زيادةً سنويةً بنسبة 31.3%. وفي دولة الإمارات، بلغ عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 16.3 مليون مشترك وهو ما يشكل زيادةً سنويةً 8.4%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المصمَّمة لتلبية الاحتياجات المتطورة لجميع عملاء الشركة من الأفراد والشركات.

التوزيعات النقدية

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 47 فلسًا للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2025 (من يوليو إلى ديسمبر)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى 90 فلسًا للسهم الواحد. كما أعلن مجلس الإدارة أن إجمالي توزيعات أرباح السهم الواحد سيصل إلى 95 فلساً خلال 2026 ما يؤكد التزامَ "إي آند" المستمر بتقديم قيمة مضافة لمساهميها.

وأعلنت إي آند أن حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة قرر التنحي عن منصبه بعد 6 أعوام قضاها في هذا المنصب وقد قبل مجلس الإدارة استقالته.

وقاد حاتم دويدار مجموعة إي آند منذ 2020، وأدار استراتيجيتها في التحول والتوسع العالمي. تحت قيادته، سرعت إي آند من تطورها الاستراتيجي من مشغل اتصالات إقليمي إلى مجموعة عالمية في مجال التكنولوجيا، معززا حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، أثناء تطوير ركائز أعمالها لتشمل المجالات الرقمية والتكنولوجيا المالية وخدمات قطاعات الأعمال وأنماط الحياة الرقمية. خلال فترة توليه المنصب، حققت المجموعة أداء ماليا قياسيا وعززت مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا والاتصالات في العالم.

وقرّر مجلس الإدارة تعيين مسعود م. شريف محمود، رئيساً تنفيذياً لمجموعة إي آند، اعتبارا من 1 أبريل 2026، وذلك إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة إي آند الإمارات والذي يشغله منذ عام 2021.

الحلول المؤسسية

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "إي آند": «يؤكد النمو المتسارِع في إيرادات المجموعة ونتائجها المالية القياسية لعام 2025 نجاحَ استراتيجيتها نحو التحوُّل إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة مستندة إلى ركائز أعمال صلبة. حيث تقوم المجموعة بصياغة مستقبل جديد في قطاعات الاتصالات، والتكنولوجيا، والحلول المؤسسية، والمالية والترفيهية المختلفة».

واختتم معاليه: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، حاتم دويدار، على نجاحه في قيادة أعمال المجموعة ودوره في تميز أعمالها خلال فترة منصبه. ولقد ساهم حاتم دويدار بشكلٍ محوري في نجاح استراتيجية التحول للمجموعة وتعظيم العوائد المالية للمساهمين على المدى الطويل، مُتمنين له التوفيق في مهامه المستقبلية.».

التوسعات العالمية

وقال حاتم دويدار: «أعتز بقيادة إي آند خلال مرحلة تحولها الاستراتيجي، وأنا فخور بما أنجزناه معاً لا سيما في تطوير نماذج الأعمال والتوسعات العالمية، إلى جانب تطوير محركات نمو جديدة للمستقبل. إذ تعكس النتائج المالية القياسية التي تحققت في عام 2025 قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج التشغيل لدينا، وتفاني موظفينا.

أعبّر عن خالص امتناني لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وفريق القيادة وجميع موظفينا على التزامهم ودعمهم الثابت. وأنني على يقين بأن إي آند ستواصل مسيرة النجاح خلال الأعوام القادمة تحت قيادة الرئيس التنفيذي مسعود م. شريف محمود."

وقال مسعود م. شريف محمود: "أود أن أعبّر عن جزيل امتناني لتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند ولفرصة قيادة هذه المجموعة العالمية الطموحة." وأضاف مسعود، الذي تزيد خبرته عن 25 عاماً في المناصب العليا في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والتكنولوجيا: "أتقدم بالشكر إلى المهندس حاتم دويدار على قيادته وشراكته الاستثنائية، ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم الكامل. وأتطلع إلى مواصلة إنجازاتنا المشتركة مع فرقنا الموهوبة، وشركائنا حول العالم."

وتواصل إي آند تركيزها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، ودمج التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وتقديم قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها وشركائها والمجتمعات التي تخدمها.

السيادة الرقمية

في إنجاز يرسخ السيادة الرقمية لدولة الإمارات، أعلنت "إي آند" عن بدء التشغيل التجاري لمنصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، والمعتمدة من مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والتي ستمكن الدولة من تحقيق سيادة وأمن كاملين على البيانات، وتدعم طموحاتها الريادية في البنية التحتية الرقمية.

واستكملت المجموعة بنجاح صفقة بيع كامل حصتها البالغة 40% في شركة "خزنة" مقابل 2.2 مليار دولار (ما يعادل 8 مليارات درهم ) وعززت المجموعة ريادتها في تقنيات المستقبل عبر تعاون استراتيجي مع "كوالكوم تكنولوجيز" لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال تطوير حلول الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي الطرفي.

وبالتعاون مع IBM، أطلقت "إي آند" منصة watsonx الشاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الامتثال والرقابة والممارسات الأخلاقية في منظومتها المتكاملة والمتنامية. كما أطلقت المجموعة دراسة مشتركَة مع معهد IBM لقيمة الأعمال بعنوان "الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فرصة للتقدم والريادة"، والتي سلَّطَت الضوء على إمكانات المنطقة لتصبح لاعبًا عالميًّا في هذا المجال.

وفي شراكة أكاديمية، وقَّعت "إي آند" مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز البحث والتطوير في تقنيات الجيل السادس. وفي سياق متصل، تعاونت المجموعة مع مؤسسة "ذا باترفلاي" وجامعتي ولونغونغ وزايد لإطلاق برنامجٍ يهدف إلى دعم الطلبة والخريجين الجدد من أصحاب الهمم، ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة واستكشاف مسارات مهنية ملائمة ضمن بيئة شاملة وداعمة.

وعززت وحدةُ خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة التابعة لمجموعة "إي أند" حضورها الدولي خلال العام 2025 بافتتاح مكتبين جديدين لها في كلٍ من ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ومدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. ويشكّل هذا الافتتاح محطة بارزة في مسيرة التوسع العالمي للمجموعة، ويعزز مكانتها الرائدة كممكّن أساسي للاتصال الذكي والسلس عبر القارات.

وفي خطوة استراتيجية تعزِّز جاهزية المؤسسات لمواجهة تحديات المستقبل، كشفت المجموعة أيضًا عن إطلاق خدمة استمرارية الأعمال. كما توجت "إي آند" إنجازاتها بالحصول على تصنيف "الفئة S"، وهو التصنيف الأعلى ضمن مبادرة (Dubai AI Seal) التي أطلقها "مركز دبي للذكاء الاصطناعي" التابع لمؤسسة دبي للمستقبل. وفازت المجموعة بجائزة "أفضل تحوُّل في المشتريات"، وذلك تقديرًا لنَهْجِهَا المبتكر في تحويل عمليات المشتريات إلى رافد استراتيجي للابتكار، من خلال تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والممارسات المرنة.

وأبرمت "إي آند" شراكة استراتيجية مع مجموعة (4iG)، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والبنية التحتية في المجر ومنطقة البلقان الغربية. بهدف استكشاف فرص التعاون في مشروعات الشبكات البحرية والبرية ومراكز البيانات الضخمة وممرات الربط الإقليمية التي تصل بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وأطلقت "إي آند" أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير مهارات موظفي المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتوفِّر الأكاديمية برامجَ تدريبية متعددة المستويات تغطي المهارات الأساسية والتقنية المتقدمة، بما يُسهم في تعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما احتفلت المجموعة أيضًا بتخريج 25 مواطنًا ومواطنة من الدفعة الخامسة من الكفاءات الإماراتية ضمن برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 284 خريجًا منذ إطلاقه في العام 2021.

وبالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، أطلقت "إي آند" برنامج «أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق» لتدريب 30 ألف شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية عبر أكاديمية "إي آند". كما أطلقت المجموعة برنامج "مسرِّع الشركات الناشئة للأمن السيبراني"، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز وكراود سترايك ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والذي يهدف لدعم أكثر من 500 شركة ناشئة إماراتية.

كما أطلقت "إي آند" أول هاكاثون للاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع عدد من شركات الاتصالات الإقليمية، بهدف تسريع التحول نحو شبكات أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز الابتكار في البنية التحتية الرقمية.

واختتمت مجموعة "إي آند" العام 2025 بإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسخير التكنولوجيا لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها، وذلك من خلال تطوير لوحة مفاتيح مجانية صُمّمت خصيصًا لمن اعتادوا الكتابة بنموذج "العربيزي". وتوفّر اللوحة توزيعًا مألوفًا للأحرف والأرقام بما يسهّل عليهم الانتقال إلى الكتابة باللغة العربية.

"إي آند الإمارات"

أطلقت "إي آند الإمارات" أول شبكة متقدمة للجيل الخامس في المنطقة (5.5G)، لتضع معيارًا عالميًّا جديدًا في السرعة والموثوقية. وبدأت "إي آند الإمارات" التشغيلَ التجاري لتقنية (RedCap) على شبكة الجيل الخامس المتقدمة الخاصة بها، في أول تطبيق مباشر للتقنية في الدولة، مما وسَّع نطاق الجيل الخامس ليشمل الاتصال الذكي منخفض الاستهلاك في مجالات إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية.

وساهمت البنية التحتية الرقمية لشركة "إي آند الإمارات" في تحقيق دولة الإمارات إنجازًا عالميًا بتسجيل أعلى نسبة تغطية لشبكة الألياف البصرية إلى المنازل على مستوى العالم بلغت 99.5%، ليصل امتداد بنيتها التحتية لأكثر من 16 مليون كيلومتر وتوفر اتصالًا فائق السرعة لأكثر من 2.97 مليون منزل، كجزءٍ من التزامها باستراتيجية «Fiber-First».

وساهمت الشركة أيضًا في تصدّر الدولة لقائمة سرعات تحميل بيانات الهاتف المتحرك وفقًا لمؤشر أوكلا، نظرًا لكونها أفضل مزوّد خدمات من حيث سرعات تحميل البيانات للهاتف المحمول، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس. كما اختبرت الشركة النطاقات الترددية 6 جيجاهرتز و600 ميجاهرتز، التي خصَّصَتْها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية.

وللمرة الأولى في المنطقة، أطلقت "إي آند الإمارات" حلولَ تقسيم شبكة الجيل الخامس لقطاع الأعمال عبر شبكتها. كما أطلقت الشركة منصة الجيل الجديد للاتصال المؤسسي، والتي تجمع المنصة بين تقنياتِ "إي آند الإمارات" الخاصة مثل "Trust Net" و"AI Net"، وتوفِّر تكاملًا سَلِسًا مع مزوِّدي الخدمات السحابية العالميين مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت آزوري وأوراكل كلاود.

ونفّذت الشركة أيضًا شبكة افتراضية خاصة بالجيل الخامس مع شركة حديد الإمارات (إمستيل)، كما أضافت مزايا التقسيم المتقدِّم لدعم التشغيل الآلي الفوري والصيانة التنبؤية ومراقبة سلامة العاملين.

وفي إطار دعم قطاع الأعمال، علمت "إي آند الإمارات" على تحديث شبكة الجيل الخامس الأساسية (5G Core)، كما أسَّست مركزًا للتميز في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة إنتل، وأطلقت خدمة "MissionOn"، وهي منصة وطنية آمنة للاتصال الصوتي والمرئي الفوري مخصصة لفِرَق الخطوط الأمامية.

وواصلت "إي آند الإمارات" دعمها للأولويات الرقمية الوطنية عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية المؤثرة، ومن أبرزها شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتوسطة حاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة ضمن استراتيجية الإمارات الصناعية.

وفي مبادرة تهدف إلى تعزيز تجربة السفر وتطوير الخدمات الرقمية في دولة الإمارات أتاحت "إي آند الإمارات " للزوار القادمون عبر مطاري أبوظبي الدولي والشارقة الدولي شريحة اتصال مجانية عند وصولهم إلى الدولة، لتعزيز التجارب الرقمية للزوار.

وأعلنت "إي آند الإمارات" عن خططها مع شركة "سبيس 42" الإماراتية الرائدة في تكنولوجيا الفضاء، لاستكشاف آفاق التعاون في مجال الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D). وتستند الشراكة إلى منصة "إكواتيس"، وتهدف لتمكين اتصال سلس بتقنية الجيل الخامس المتقدم (5.5G) عبر الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية. ومع "سبيس 42" أيضًا، ستعمل الشركة على تطوير واختبار وتطبيق تقنيات الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر (V2X)، وذلك بهدف تعزيز قدرات التنقّل الذاتي وتطوير البنية التحتية للمدن الذكية في مختلف أنحاء الإمارات.

وبالتعاون مع بنك المارية المحلي، نجحت "إي آند الإمارات" بتمكين استخدام مدفوعات "AE Coin" عبر عدد من قنوات "إي آند" ومنصّاتها الرقمية، في خطوة تاريخية تعزز ريادة دولة الإمارات عالميًا في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية، وتجعل من "إي آند الإمارات" الشركة الرائدة في اعتماد عملة رقمية مستقرة ومرخّصة بالكامل من المصرف المركزي كوسيلة لدفع الفواتير وإجراء المعاملات الرقمية.

على صعيد المؤسسات، عمَّقت "إي آند الإمارات" تعاونها مع مايكروسوفت لنشر برنامج "M365 Copilot" على نطاق واسع، في خطوة تهدف إلى إحداث تحوُّل في بيئة العمل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبالتوازي، أطلقت الشركتان أيضًا برنامج "AI for Business Skilling"، وهو مبادرة تهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار جهودها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أَبْرَمَتْ "إي آند الإمارات" شراكةً مع منصة الذكاء الاصطناعي "أليريا"؛ لتقديم حلول مخصَّصة للشركات، ومصمَّمة لتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

كما أطلقت "إي آند الإمارات"، بالتعاون مع شركة أوبن إينوفيشن للذكاء الاصطناعي "Open Innovation AI" مختبرًا متخصصًا للذكاء الاصطناعي؛ بهدف تطوير حلول محلية مبتكرة وتسريع وَتِيرَة الابتكار. كما عزَّزَت تعاونها مع "سامسونج" لتوفير أحدث جيل من الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائها في جميع أنحاء الدولة.

وأطلقت الشركة خدمة Neo Home، وهي باقات ألياف ضوئية جديدة بسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وذلك لتقديم تجربةَ مشاهدة سلسة وعمليات تنزيل أسرع، فضلًا عن خدمات تلفزيونية إضافية قابلة للتخصيص.

وأطلقت "إي آند الإمارات" خدمة الإشراف الأبوي كحل متكامل للاتصال والسلامة الرقمية عبر الإنترنت، والتي تتيح للأهل تصفية المحتوى ومراقبة الأجهزة وإدارة وقت استخدام الشاشات لأبنائهم، بما يضمن تجربة رقمية أكثر أمانًا وتوازنًا للأطفال في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وشهد تطبيق "سمايلز" قفزة نوعية عبر شراكة جديدة مع "Tencent Cloud"، الذراع السحابية للشركة المطورة لتطبيق WeChat؛ بهدف تعزيز قدرات التجارة الرقمية في دولة الإمارات. كما وسَّع التطبيق شبكةَ شركائه عبر اتفاق تكامل مع برنامج "ضيف الاتحاد"، مما أتاح للعملاء تبادل نقاط الولاء بسلاسة بين البرنامجين.

وانضمَّت "إي آند الإمارات" إلى حملة "وَقْف الأب"، التي تهدف إلى إنشاء صندوق وَقْفِي مستدام بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الرعاية الصحية للمرضى من ذوي الدخل المحدود، تخليدًا لذكرى الآباء في جميع أنحاء الدولة. ووقَّعَت الشركة أيضًا شراكة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات لإطلاق مركز العين للابتكار، بما يعزز مكانة الدولة كمركزٍ عالميٍ للابتكار والتحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وفي مجال تجربة العملاء، حصلت الشركة على إشادة من مؤسسة "Forrester" تقديراً لجهود التحول التي نفذتها عبر مبادرات مثل "عوامل التغيير في تجربة العملاء"، وجهودها لإعادة تصميم رحلة العميل، بالإضافة إلى برامج إشراك القيادة مثل "ساعة العميل". كما حصلت الشركة على ثلاث شهادات CAMARA مرموقة ضمن مبادرة GSMA Open Gateway، تقديرًا لجهودها في المجالات الرقمية وتأكيدًا لريادتها في ابتكار واجهات برمجة التطبيقات وقابلية التشغيل البيني.

"إي آند كابيتال"

في العام 2025، نجحت "إي آند كابيتال" بتوظيف رأس مالها عبر مزيج من الشركات الإقليمية الرائدة والجهات العالمية المبتكرة، بما يعزز التزامها بدعم الشركات عالية النمو القائمة على الابتكار.

وساهمت "إي آند كابيتال" في دعم شركة Qlub ضمن جولة تمويل بمشاركة مستثمرين إقليميين وعالميين رئيسيين، دعماً لتوسع الشركة عالمياً وتعزيز منصتها للمدفوعات الذكية المخصصة للمطاعم. وشاركت الشركة أيضًا في قيادة جولة تمويل من الفئة «أ» لشركة Fuze، إلى جانب شركة جلاكسي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم تطوير منصة البنية التحتية للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا. كما استثمرت الشركة في إطلاق منصة "Opus" التابعة لشركة "AppliedAI"، وهي منصة متقدمة لأتمتة الأعمال المؤسسية قائمة على تقنيات ذكاء اصطناعي تستهدف القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي.