«سيدات أعمال عجمان» يختتم «دبلوم الريادة المستقبلية بعصر الرقمنة»

اختتم مجلس سيدات أعمال عجمان، الدبلوم التنفيذي «الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة»، الذي نظمه بالتعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل للاستشارات الإدارية، بهدف تنمية مهارات وقدرات موظفات المجلس وصاحبات الأعمال الابتكارية والقيادية والإدارية، وتحسين فرص خدمات ومبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان، وتعزيز استدامة الأعمال ودعم صاحبات المشاريع المشاركات في الدبلوم لزيادة تنافسية مشاريعهن ومنتجاتهن في الأسواق.

وأفادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بأن الدبلوم يعد خطوة استباقية نحو تمكين سيدات الأعمال من مواكبة التحولات الرقمية واستثمار التقنيات الحديثة في تطوير مشاريعهن، بما يسهم في تعزيز دورهن في الاقتصاد الوطني. وأكدت حرص المجلس على مشاركة موظفاته في «الدبلوم التنفيذي» بهدف تعزيز مهاراتهن العملية والمعرفية، وتمكينهن من تطبيق أفضل الممارسات الرقمية في بيئة العمل.

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري، مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، أهمية الدبلوم في تأهيل المُشاركات وتمكينهن من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

مشيراً إلى إتمام المشاركات المواد العلمية وحصولهن على الاعتماد الدولي من البورد الأمريكي، ما يعزز فرصهن في تطبيق المعارف المكتسبة على أرض الواقع، ويسهم في تحقيق نجاح مستدام لمشاريعهن على المستويين المحلي والدولي.