الاتحاد للطيران تحقق أرباحاً قياسية بقيمة 2.6 مليار درهم في 2025

أعلنت الاتحاد للطيران عن تحقيق أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها ضمن نتائجها السنوية لعام 2025، لتحقق أرباحاً قياسية بقيمة 2.6 مليار درهم (698 مليون دولار ). وتعكس هذه النتائج الاستثنائية عاماً حافلاً بالتوسع المتسارع في الشبكة والأسطول، والطلب المتنامي عبر الأسواق العالمية، وقدرة الشركة على توسيع نطاق عملياتها مع تحسين مستوى رضا الضيوف.

وشهد الأداء التشغيلي تحسّناً ملموساً، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% على أساس سنوي لتبلغ 6.3 مليارات درهم (1.7 مليار دولار)، بهامش بلغ 20% (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي). وأسهم هذا الأداء التشغيلي القوي، إلى جانب الانضباط في إدارة تكلفة الوحدة في تحقيق أرباح بعد احتساب الضريبة بلغت 2.6 مليار درهم إماراتي (698 مليون دولار)، بنمو قدره 47% على أساس سنوي، فيما تحسن هامش الربح ليصل إلى 8.4% (+1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي).

نتائج

نقلت الاتحاد للطيران 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، محققة نمواً استثنائياً في السعة التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي، حيث بلغت السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر 111.5 ملياراً. وحافظ الطلب على زخمه القوي عبر مختلف أسواق الشبكة، مع ارتفاع معدل حمولة المسافرين إلى 88.3% (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي)، ما يعكس كفاءة التنفيذ التي تتمتّع بها فرق عمل الاتحاد.

وتجلّى هذا النمو في أداء قوي للإيرادات، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 30.7 مليار درهم (8.4 مليارات دولار)، مدفوعاً بالتوسع القوي في قطاعي المسافرين والشحن. وارتفعت إيرادات المسافرين بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 25.8 مليار درهم (7.0 مليارات دولار )، ما يعكس زيادة السعة التشغيلية، واستمرار الطلب القوي، وتحسن معدل الإشغال، وارتفاع العائدات.كما ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 8% لتبلغ 4.5 مليارات درهم إماراتي (1.2 مليار دولار)، مدعومةً بزيادة السعة وارتفاع أحجام الشحن المنقول التي سجّلت نمواً بنسبة 9% لتتجاوز 700 ألف طن.

جودة الأداء

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: «يعكس الأداء القياسي الذي حقّقته الاتحاد للطيران في عام 2025 قوة استراتيجيتها طويلة المدى، وجودة الأداء التي قدمها فريق القيادة وموظفو الشركة. وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تؤدّي الاتحاد دوراً جوهرياً في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الربط الجوي العالمي، ودفع عجلة النمو السياحي والتنويع الاقتصادي، دعماً للتطلّعات المستقبلية للإمارة».

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «شكّل عام 2025 عاماً فارقاً بالنسبة للاتحاد، حيث حققنا أقوى أداء على الإطلاق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، وسجّلنا عامنا الرابع على التوالي من الربحية. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجيتنا القائمة على النمو المستدام، وتعزيز مركزنا المالي، ومواصلة تقديم تجربة عالية الجودة لضيوفنا». وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر لضيوفنا على اختيارهم الاتحاد للطيران ومنحنا ثقتهم في رحلاتهم. كما أتوجه بالشكر لكل فرد في عائلة الاتحاد على التزامهم واحترافيتهم وفخرهم بما يقدمونه، فشغفهم بصناعة تجارب استثنائية هو ما صنع نجاحنا خلال عام شهد نمواً غير مسبوق، وهو ما مكّننا من استقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي». واختتم: «مع مركز مالي أقوى، وأسطول متنامٍ، ورؤية واضحة المعالم، نقف اليوم في موقع يؤهّلنا لمواصلة البناء على هذا الزخم».

نمو

واصلت الاتحاد تعزيز حركة المسافرين المباشرين والعابرين عبر أبوظبي خلال عام 2025، حيث سجّلت حركة المسافرين المباشرين نمواً بواقع 900 ألف مسافر على أساس سنوي، لترتفع من 4.6 ملايين مسافر في عام 2024 إلى 5.5 ملايين مسافر. كما شهد برنامج التوقف الذي تقدّمه الناقلة إقبالاً استثنائياً باستقطابه 170000 زائر، بما يتجاوز ضعف العدد المسجّل في عام 2024 والبالغ 80000 زائر. ويُعزّز هذا النمو المتسارع الدور المحوري الذي تسهم به الاتحاد في دعم المنظومة السياحية لإمارة أبوظبي، عبر استقطاب المزيد من الزوّار الدوليين وزيادة أعداد الإقامات الفندقية، مدفوعة بالتوسّع المتواصل في شبكة وجهاتها.

وأسهم نمو الاتحاد للطيران في عام 2025 بما يقارب 50% من إجمالي نمو أعداد المسافرين في دولة الإمارات، وفقاً للأداء المتوقع لحركة الطيران على مستوى الدولة، ما يؤكد الدور المحوري للشركة في دعم قطاعات السياحة والتجارة والطموحات الاقتصادية الأوسع لإمارة أبوظبي. جاء هذا الإسهام مدفوعاً بأكبر عملية توسع في تاريخ الاتحاد للطيران، حيث أُضيفت 29 طائرة إلى الأسطول خلال العام، ليرتفع الأسطول التشغيلي إلى 127 طائرة، ما أتاح تكثيف وتيرة الرحلات، وتوسيع السعة التشغيلية، وتعزيز نطاق الوصول العالمي من وإلى أبوظبي. وبفضل هذا النمو في الأسطول، وسّعت الاتحاد شبكتها من 94 إلى 110 وجهات، فيما ارتفع إجمالي الرحلات الهابطة من 90 ألفاً إلى أكثر من 105 آلاف رحلة. وتمحور التوسع حول فتح أسواق دولية جديدة وتعزيز الوصول المباشر إلى أبوظبي عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.