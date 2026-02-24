«تاكسي دبي» تطلق أول رحلة ذاتية القيادة الشهر المقبل

أوصى مجلس الإدارة لشركة تاكسي دبي، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمقدار 5.68 فلوس للسهم الواحد (ما يعادل 141.99 مليون درهم) عن النصف الثاني 2025.

وقال منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، نستعد لإطلاق أول رحلة ذاتية القيادة خلال الشهر المقبل لدينا خطط للتوسع في إمارات أخرى مثل أبوظبي وعجمان والشارقة خلال عام 2026 التوسع إلى إمارات جديدة سيكون على مراحل خلال النصفين الأول والثاني من عام 2026 عدد المركبات ارتفع بنحو 18% خلال العام الماضي أنجزنا نحو 7 ملايين رحلة عبر منصة BOLT خلال العام 330 مليون درهم قيمة سيولة نقدية المتاحة لدى الشركة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، في تصريحات تلفزيونية: إن الشركة واصلت نموها وأداءها القوي تشغيلياً ومالياً خلال عام 2025 محققة لأول مرة صافي ربح بلغ 365 مليون درهم.

وأوضح الفلاسي أن هذا الأداء جاء بدعم من نتائج مختلف قطاعات الشركة، ولا سيما قطاع التاكسي وقطاع التوصيل بالدراجات النارية، إلى جانب الزخم القوي الذي تشهده إمارة دبي، سواء من حيث نمو عدد الرحلات التي ارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، أو التوسع السكاني والعمراني إضافة إلى زيادة أعداد السياح الوافدين إلى الإمارة.

وأشار الفلاسي إلى أن الكفاءة التشغيلية العالية، والتركيز على ترشيد النفقات وضبط المصاريف أسهما كذلك في تحقيق هذه النتائج.

وفيما يتعلق بحجم الأسطول، ذكر الفلاسي أن عدد المركبات ارتفع بنحو 18% خلال العام الماضي، وهو ما انعكس على النمو المحقق في القطاعات الأربعة التي تعمل بها الشركة. أما بالنسبة للمركبات العاملة بالطاقة الكهربائية، فأكد أن عددها يبلغ حالياً نحو 525 مركبة ضمن الأسطول، مع توقعات بزيادتها خلال العام الجاري.

وحول اتفاقية الشركة مع «بريسايت» لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، شدد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي على أن الذكاء الاصطناعي يشكل محوراً أساسياً في أداء الشركة، ويعد من المجالات الجديدة التي تستثمر فيها تاكسي دبي بكثافة، سواء على مستوى المصاريف الرأسمالية أم التشغيلية.

وأبرز في هذا السياق مشروع المركبات ذاتية القيادة، معتبراً أنه يمثل خطوة محورية في التحول التشغيلي للشركة. وكشف أن تاكسي دبي، من خلال شراكتها مع إحدى كبرى شركات التكنولوجيا، تستعد لإطلاق أول رحلة ذاتية القيادة في تاريخها خلال الشهر المقبل.

وفي حديثه عن ارتفاع التكاليف المباشرة وتكاليف التمويل خلال عام 2025، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن هذه الزيادة ارتبطت بالاستثمار في منصة BOLT من خلال الاستحواذ على حصة في السوق. وأوضح أن الشركة أنجزت نحو 7 ملايين رحلة عبر المنصة خلال العام، مع خطط للتوسع في إمارات أخرى مثل أبوظبي وعجمان والشارقة خلال عام 2026. وأشار إلى أن التوسع في أبوظبي، باعتبارها أحد أكبر الأسواق في الدولة، سيكون الهدف التالي بعد دبي على أن يتم تنفيذ خطط التوسع إلى بقية الإمارات على مراحل خلال النصفين الأول والثاني من عام 2026.

وأكد الفلاسي أن النمو المستقبلي سيشمل جميع خطوط أعمال الشركة، بما في ذلك الباصات، والليموزين، والتاكسي، وخدمات التوصيل، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة ضمن منظومة نقل متكاملة تقدم حلولاً شاملة للعملاء، مع استمرار التوسع الجغرافي في إمارات الدولة.