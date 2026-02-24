المتسوق السري في غرف دبي يصدر 10216 تقريراً في 2025

كشفت نتائج عام 2025 لـ «برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي، نمواً بارزاً مقارنة مع العام 2024، ما يجسد الجهود المبذولة لرفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص.

ووصل عدد تقارير المتسوق السري للشركات المشاركة وفروعها في البرنامج التي أصدرتها غرف دبي في 2025 إلى 10216 تقريراً، بنمو 26.4% على أساس سنوي، وتعكس هذه النتائج فعالية البرنامج في الارتقاء بممارسات خدمة المتعاملين، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ثقافة التميز.

التميز المؤسسي

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يهدف برنامج الخدمة المتميزة إلى ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي والارتقاء بمعايير أداء شركات القطاع الخاص بما يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال التميز الخدمي، ويساهم في زيادة جودة الخدمات ورضا المتعاملين، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال ويرسخ ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية». وأضاف الجروان: «بات تطوير ثقافة خدمة المتعاملين عاملاً حاسماً في تعزيز أداء القطاعات التجارية والخدمية وركيزة أساسية للنمو المستدام. ويعكس برنامج الخدمة المتميزة التزام غرف دبي بمواصلة الجهود للارتقاء بممارسات الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية».

ويتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.

كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين. إضافة إلى تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية.