عمومية تعاونية الشارقة تقر توزيع أرباح 20% عن أعمال 2025



أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الشارقة توزيع عائد نقدي على رأس المال بنسبة 10%، وتوزيع عائد نقدي على مشتريات المساهمين بنسبة 10%، وذلك عن أعمالها لعام 2025.

وتقدم مجلس إدارة تعاونية الشارقة بالشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، على متابعتهما الدائمة لمسيرة التعاونية.

وتم خلال الاجتماع السنوي لتعاونية الشارقة عن السنة المالية المنتهية 2025 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2025، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/ 12 /2025.

كما أقرت الجمعية العمومية بتصويت أغلبية الأعضاء على توزيع عائد نقدي على مشتريات المساهمين بنسبة 10%، وعائد نقدي على الأسهم بنسبة 10%، على أن يتم تسليم الأرباح قبل عيد الفطر المبارك، كما قامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما لتعاونية الشارقة لسنة 2025، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2025.