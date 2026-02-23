وزارة المالية تصدر الدليل الإرشادي للفوترة الإلكترونية





أعلنت وزارة المالية عن إصدار الدليل الإرشادي الرسمي للفوترة الإلكترونية «دليل الفوترة الإلكترونية»، في خطوة تهدف إلى توفير مرجع شامل يدعم الأعمال في الاستعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بكفاءة على مستوى الدولة، حيث يستعرض الدليل نطاق النظام وأهدافه، ويقدم عرضاً متكاملاً للإطار الوطني لهذا النظام، كما يوضح الأسس والسياسات التنظيمية التي يرتكز عليها، بما يعزز وضوح متطلبات الامتثال ويحدد الجوانب التشغيلية المرتبطة بالتنفيذ.

كما يوضح الدليل المصطلحات والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالنظام ذات الصلة، ويسلط الضوء على المزايا المتوقعة لاعتماد نظام رقمي موحّد، بما في ذلك رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الامتثال والشفافية، ومواءمة الممارسات الوطنية مع أفضل المعايير الدولية في مجالي الضرائب الرقمية والتجارة.

ويحدّد دليل الفوترة الإلكترونية نطاق الإطار التنظيمي الجديد، وأنواع المعاملات والفئات المشمولة بتطبيق النظام والمستثناة منه، إلى جانب وضع خطة تنفيذ مرحلية توفر للأعمال وضوحاً أكبر بشأن الجدول الزمني المعتمد، وتمكّنها من الاستعداد للانتقال بطريقة منظمة ومدروسة.

وبهدف دعم عملية تطبيق النظام، يتضمن الدليل إرشادات عملية تمكّن الكيانات من الاستعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما يشمل جاهزية الأنظمة التقنية، ومواءمة الإجراءات الداخلية، واستيفاء متطلبات الحوكمة. كما يوضح الدليل فئات الفواتير الإلكترونية، ويتناول مختلف سيناريوهات الأعمال، ويشرح آلية تطبيق الرموز الضريبية بما يضمن توحيد المعاملة لمختلف أنواع المعاملات.

كما يستعرض الدليل الغرامات المترتبة على عدم الامتثال، ويتضمن نماذج إرشادية للفواتير الإلكترونية لتمكين الأعمال من فهم متطلبات التنسيق والبيانات المطلوبة. كما يشمل الدليل ملاحق إرشادات تشغيلية إضافية وقائمة تحقق عملية تضمن تحديداً واضحاً للأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية.

ويأتي الدليل في إطار دعم جهود التحول الرقمي في الدولة، ويهدف لتحديث الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات التجارية. ودعت الوزارة الأعمال والأطراف المعنية إلى الاطلاع على الدليل والبدء في الاستعدادات اللازمة قبل انطلاق مراحل التطبيق المعتمدة.

ويمكن الاطلاع على دليل الفوترة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.ae/einvoicing، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات إضافية مع تقدم برنامج الفوترة الإلكترونية.