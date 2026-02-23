«باكستان» أول توسع دولي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

أعلن مركز «إنوفيشن هب»، للشركات الناشئة، والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، إطلاق قمة باكستان للتكنولوجيا المالية يومي 18 و19 أغسطس 2026، بالشراكة مع هيئة باكستان الرقمية. وتهدف الخطوة إلى ترسيخ مكانة باكستان كسوق للنمو الاستراتيجي ضمن المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية.

وتعتبر قمة باكستان للتكنولوجيا المالية أول توسع دولي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع قادة القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، والتي يُنظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتجمع القمة أبرز صنّاع السياسات والمؤسسات المالية وقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين في المنطقة، بهدف تحفيز اقتصاد باكستان الرقمي المتنامي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.

طموح

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نوسع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية ليشمل باكستان، التي تُعد مركزاً ناشئاً سريع النمو في قطاع التكنولوجيا المالية. وتعكس قمة باكستان للتكنولوجيا المالية طموح مركز دبي المالي العالمي في قيادة الحوار العالمي حول الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية، ما يُعزز التزام دبي بتمكين النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار العابر للحدود بين دولة الإمارات وباكستان وجنوب آسيا. ولا شك أنه من خلال توظيف خبراتنا وريادتنا الفكرية لدعم مثل هذه الفعاليات المؤثرة، فنحن نساهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي».

وقالت معالي شذى فاطمة خواجة، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في باكستان: «تُبنى منظومة التكنولوجيا المالية القوية على الابتكار، والوضوح التنظيمي، والثقة المؤسسية. وتعمل باكستان على تطوير هذه المجالات وفق مسار منضبط ورؤية استشرافية واضحة. ويعكس تنظيم قمة باكستان للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي شراكة استراتيجية قائمة على الطموح المشترك والثقة المتبادلة. كما أن قرار مركز دبي المالي العالمي بإطلاق منصته الرائدة للتكنولوجيا المالية خارج حدود الإمارات، وفي باكستان تحديداً، يعد إشارة قوية على الثقة العالمية في منظومتنا المالية الرقمية الناشئة ومسارنا الإصلاحي».

وساهمت قمة دبي للتكنولوجيا المالية في ترسيخ مكانة إمارة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في مجال التكنولوجيا المالية وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، كما أرست معايير عالمية في تبني التكنولوجيا، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وغيره من القطاعات.

وسوف تشكل قمة باكستان للتكنولوجيا المالية منصةً لتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، والإعلان عن الاستثمارات، وإطلاق المنتجات، وتعزيز التعاون على مستوى القطاع. كما سيتضمن الحدث عروضاً للشركات الناشئة، وبرامج للمستثمرين، وجلسات مائدة مستديرة، وأخرى متخصصة مع الجهات التنظيمية من كلا البلدين، بما يهدف إلى رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وستجمع قمة باكستان للتكنولوجيا المالية المؤسسات المالية والمبتكرين وصناع السياسات، لتُشكل منصة موحدة لمناقشة الأولويات المشتركة، واكتشاف الفرص الجديدة، ودفع عجلة التنمية للقطاع على المدى الطويل.

وتنظر رؤية «باكستان الرقمية» إلى التكنولوجيا المالية كبنية تحتية اقتصادية أساسية، وليس مجرد قطاع مستقل. ومن خلال مواءمة البنية التحتية الرقمية السيادية، والتنظيم المسؤول، وربط رؤوس الأموال عبر الحدود، نعمل على ترسيخ مكانة باكستان كدولة ذات اقتصاد رقمي موثوق ومبتكر ومتكامل عالمياً، قادر على التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين على نطاق واسع.