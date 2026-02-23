بحث تشغيل طائرة «هيلي» في عمليات توصيل «دي إتش ال»

وقعت شركة «دي إتش ال» إكسبرس مذكرة تفاهم مع شركة «لود أوتونومس» لكشف سبل دمج طائرات مسيرة من طراز هيلي ضمن شبكة أسطولها، حيث سيتم إدراج فرق من الشركتين في ورش عمل تشغيلية لتحديد المسارات ذات الأولوية، وحالات استخدام توصيل الشحنات من دون طيار.

وقال باكي سبيغا نائب رئيس عمليات شبكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «دي إتش ال» إكسبرس: «لقد تمكنا من الحفاظ على مكانتنا السوقية القوية كشركة رائدة عالمياً في مجال التوصيل الدولي السريع، بفضل السرعة والكفاءة التي نتمتع بها. وقد يشكل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات القائمة في مناطق سريعة النمو، كدولة الإمارات العربية المتحدة. وعليه، تقدم ابتكارات مثل طائرات لود المسيرة من طراز هيلي، حلاً مستداماً لتلبية الطلب المتزايد بجودة عالية».

وقال راشد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونومس: «تعكس شراكتنا مع «دي إتش ال» إكسبرس مساعي دولة الإمارات لتصدر الريادة في مجال النقل الجوي المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن طائرة «هيلي» من دون طيار صناعة إماراتية، وتم تصميمها خصيصاً للتغلب على تحديات المتطلبات التشغيلية في المنطقة، وذلك بدءاً من الكثافة السكانية في المدن، ووصولاً إلى عبور المسافات الطويلة بأريحية. وتابع: إن هذا التعاون يضع دولة الإمارات في طليعة عمليات الشحن ذاتية التشغيل، ويدعم رؤيتها لمواكبة المستقبل، عن طريق إرساء بنية تحتية مبتكرة. ومن خلال ورش العمل التشغيلية المشتركة، سنركز على تحديد المسارات، تحسين الحمولة، تقليل أوقات التسليم، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يضمن توسيع نطاق وصولنا بشكل آمن وموثوق».

تأسست شركة «لود أوتونوموس» الرائدة في مجال النقل الجوي المتقدم عام 2023 بدولة الإمارات وهي تلتزم بتحويل الخدمات اللوجستية للشحن، من خلال أنظمة ذاتية التشغيل من الجيل التالي. تعد طائرات هيلي الحل الأمثل لتوصيل الشحنات في المراحل الأخيرة والمتوسطة من دون طيار، حيث تتميز بحمولة قصوى تبلغ 250 كيلوغراماً، كما تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، ويصل مدى طيران إلى 700 كيلومتر (مع احتياطي 30 دقيقة). وعلاوة على ما سبق، يبلغ أقصى ارتفاع للطيران 14000 قدم، ما يمكنها من العمل بكفاءة حتى في أصعب الظروف.

وتم تدشين أعمال شركة «دي إتش ال» إكسبرس في دولة الإمارات منذ 50 عاماً. واليوم تدير شبكة واسعة تضم حوالي 40 موقعاً، تشمل مراكز خدمات، بوابات، ومنشآت، بالإضافة إلى أكثر من 350 مركبة. كما تسير الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التوصيل الدولي السريع – من الإمارات – أكثر من 150 رحلة جوية يومياً، باستخدام أسطول طائراتها الخاص.