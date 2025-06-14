شركات طيران محلية تلغي وتغير مسار عدد من رحلاتها بسبب التوترات الإقليمية

أعلن عدد من شركات الطيران المحلية عن إلغاء وتعديل مسار عدد من رحلاتها بسبب الأوضاع الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي» إنه نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل في الساعات الأولى من 13 يونيو، تأثرت بعض رحلات «فلاي دبي»، حيث تم تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات أو تغيير مسارها أو عودتها إلى وجهتها الأصلية.

وأضاف المتحدث أننا نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب، ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك، مؤكداً أن سلامة الركاب والطاقم أولوية للشركة. كما أعلنت «الاتحاد للطيران» عن إلغاء عدد من رحلاتها من تل أبيب وإليها يوم 13 يونيو.

وقالت إن فرق العمل التابعة لـ«الاتحاد للطيران» تتولى مساعدة الضيوف في ترتيبات سفرهم.

وأضافت الشركة: إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات، مؤكدة أن سلامة الضيوف والطواقم الجوية تأتي في قمة أولوياتها.