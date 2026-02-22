شركات دبي تكافئ مساهميها بأرباح سخية عن 2025

عززت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي جاذبية الاستثمار في الأسهم المحلية بعد إعلانها توزيعات أرباح نقدية سخية عن نتائج أعمال عام 2025، في مؤشر واضح على قوة الأداء المالي وتحسن مستويات الربحية والتدفقات النقدية.

ووفق رصد لـ«البيان» بلغ إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة نحو 42.45 مليار درهم، موزعة على 26 شركة مدرجة، على أن تخضع معظمها لاعتماد الجمعيات العمومية خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التوزيعات الأداء التشغيلي القوي للشركات خلال العام الماضي، مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية في دبي، وارتفاع الطلب في قطاعات رئيسية مثل البنوك والعقار والطاقة والخدمات، كما تشير إلى متانة المراكز المالية للشركات وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة، ما يسمح بتبني سياسات توزيعات سخية ومستدامة.

ويؤكد هذا المستوى من التوزيعات استمرار الشركات في تحقيق توازن بين تمويل خطط التوسع والنمو من جهة، وتعظيم عوائد المساهمين من جهة أخرى، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق.

وحصدت شركة «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من قيمة التوزيعات والبالغة 8.84 مليارات درهم، يليها «الإمارات دبي الوطني» بـ6.311 مليارات درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بـ6.2 مليارات درهم، و«إعمار للتطوير» بـ4 مليارات درهم، و«دو» بـ2.9 مليار درهم.

وجاءت في المركز السادس «دبي الإسلامي» بـ2.52 مليار درهم، و«المشرق» سابعاً بـ2.05 مليار درهم، و«دبي التجاري» في المركز الثامن بقيمة 1.75 مليار درهم، وتاسعاً «طلبات» بـ1.55 مليار درهم، واحتلت «العربية للطيران» المركز العاشر بـ1.4 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% (ما يعادل 1 درهم/للسهم) بقيمة 8.84 مليارات درهم عن عام 2025.

وصادقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% (ما يعادل 100 فلس/للسهم) بقيمة 6.31 مليارات درهم عن عام 2025.

ووافق مجلس الإدارة لشركة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 6.2 فلسات/ للسهم) عن النصف الثاني عن عام 2025، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 6.2 مليارات درهم (12.4 فلساً لكل سهم) عن عام 2025.

وأوصى مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% (ما يعادل 1 درهم/للسهم) بقيمة 4 مليارات درهم عن عام 2025.

أداء قوي

أكد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن سوق دبي المالي حقق أداء قوياً خلال عام 2025، وأسهمت الأرباح القوية للشركات المدرجة والميزانيات العمومية المتينة في دفع هذه الشركات لتوزيع أرباح تجاوزت 42 مليار درهم.

وقال فيجاي فاليشا: «إن عوائد توزيعات الأرباح تعكس تفوق السوق الإماراتي من حيث معدلات التوزيع»، مشيراً إلى أن الأداء القوي لسوق دبي المالي يرجع إلى السياسات الحكومية التي عززت تنويع مصادر الدخل، وقد أدى ذلك إلى ازدهار قطاعات مثل العقارات والسياحة وزيادة أعداد المقيمين، ما عزز أداء القطاع المصرفي، إضافة إلى الدعم القوي من شركات المرافق الحكومية.

وتوقع فيجاي فاليشا أن توفر هذه البيئة فرصاً استثمارية مثيرة للاستفادة من سوق سريع النمو يتميز بقطاعات متنوعة ومنصات استثمارية منظمة، خصوصاً سوق دبي المالي، حيث لا يزال السوق الإماراتي يزخر بفرص ذهبية.

توقعات إيجابية

من جانبه أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات، لا سيما أن التوزيعات للأرباح تأتي من قطاعات مختلفة، وتوقع «الحسيني» استمرار أرباح الشركات بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تواصل الشركات المدرجة اتباع سياسات توزيعات مستقرة خلال السنوات المقبلة، مدعومة بنمو الأرباح وتحسن الكفاءة التشغيلية، ما يعزز مكانة سوق دبي المالي وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.

وتؤكد توزيعات بقيمة 42.45 مليار درهم قوة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وتعكس متانة الاقتصاد المحلي، فيما تعزز العوائد السخية جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والدخل المستدام.