فتح باب التقديم لجوائز رائد الأعمال الطلابي العالمي للعام 2026 في الإمارات

أعلنت جوائز رائد الأعمال الطلابي العالمي (Global Student Entrepreneur Awards- GSEA)، التي تديرها منظمة رواد الأعمال (Entrepreneurs' Organization - EO)، عن فتح باب التقديم لنسخة دولة الإمارات لعام 2026.

وتعد هذه المسابقة المنصة العالمية الأبرز لطلاب الجامعات والكليات الذين يديرون مشاريعهم الخاصة بالتوازي مع دراستهم الأكاديمية.

تأسس برنامج GSEA عام 1998، ويُقام اليوم في 39 دولة حول العالم، حيث يوفر للمشاركين فرصاً قيمة للتعلم والتواصل مع شبكة عالمية من رواد الأعمال، إلى جانب الحصول على الإرشاد والتوجيه من قادة أعمال ذوي خبرة.

ويستفيد المشاركون من تطوير مهارات العرض التقديمي (Pitching)، واكتساب خبرات عملية في ريادة الأعمال، وبناء علاقات مع مجتمع عالمي من المبتكرين، كما يتنافس المتأهلون إلى النهائيات العالمية على حصة من جائزة إجمالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى فرص الظهور والاعتراف الدولي.

ويستمر باب التقديم لنسخة الإمارات حتى 28 فبراير 2026، على أن تُقام المسابقة المحلية في الإمارات يوم 28 مارس 2026. وستُعقد التصفيات الإقليمية ربع النهائية في المملكة العربية السعودية في 7 مايو 2026، بينما تُقام النهائيات العالمية في يوليو 2026.

يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني من خلال اختيار دبي - الإمارات العربية المتحدة، كما يمكن التواصل للحصول على مزيد من المعلومات عبر البريد الإلكتروني.

وتستهدف المسابقة طلاب البكالوريوس والدراسات العليا الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والمسجلين حالياً في مؤسسات تعليمية، والذين يمتلكون أو يديرون مشروعاً تجارياً قائماً منذ ستة أشهر على الأقل. ولا تفرض المسابقة أي رسوم مشاركة، بما في ذلك تكاليف السفر إلى المنافسات الإقليمية والعالمية.