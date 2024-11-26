أحمد بن محمد: دبي منطلق ابتكارات تقلل البصمة الكربونية في قطاع البناء عالمياً

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي ستكون منطلق ابتكارات جديدة تدفع مسيرة التنمية المستدامة وتدعم التحول الرقمي وتقلل من البصمة الكربونية لقطاع البناء والتشييد عالمياً.

وافتتح سموه اليوم فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من معرض الخمسة الكبار العالمي، بمشاركة أكثر من 2700 عارض، ويعد هذا الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بمشاركة أكثر من 2700 عارض، افتتحنا اليوم فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من معرض الخمسة الكبار العالمي، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة".

وأضاف سموه: "أكثر من 100 ألف زائر سيطلعون على مدى 4 أيام على أحدث المنتجات في قطاعات البناء والتشييد وإدارة المرافق، وستنطلق من دبي ابتكارات جديدة تدفع مسيرة التنمية المستدامة وتدعم التحول الرقمي وتقلل من البصمة الكربونية لقطاع البناء والتشييد عالمياً".