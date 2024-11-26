مهرجان دبي للتسوق يقدم 38 يوماً من المكافآت اليومية المذهلة

يعود مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورته الثلاثين، الأكثر روعةً وتميزاً، ليقدم 38 يوماً من المكافآت اليومية المذهلة، والسحوبات والجوائز الكبرى، والعروض الترويجية غير المسبوقة، وذلك من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

ويقدم المهرجان لسكان المدينة وزوارها فرصاً لا حصر لها لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، والفوز بجوائز لا مثيل لها، بما في ذلك 4 ملايين ميل سكاي واردز، و2 مليون درهم نقداً، وذهب بقيمة تصل إلى 1.5 مليون درهم، وسيارات جديدة، وغيرها الكثير.

وتتيح حملة مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للتسوق فرصة للفوز بجائزة مذهلة قدرها مليون درهم عند إجراء عمليات الشراء باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات فيزا للخصم المباشر من بنك دبي الإسلامي داخل المتاجر المشاركة في مهرجان دبي للتسوق. ويمكن للمتسوقين البقاء على اطلاع بآخر المستجدات لمعرفة كيفية زيادة فرصهم في الفوز.

وتشكل سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، فرصة استثنائية للفوز بجوائز رائعة، حيث يتم تتويج فائز واحد يومياً طوال فترة المهرجان. وتشمل الجوائز المذهلة التي سيتم الفوز بها سيارات نيسان إكس-تريل، وإكس تيرا، وكيكس، وألتيما، وسفاري، و100,000 درهم نقداً.

كما سيحظى المشاركون في السحوبات أيضاً بفرصة ثانية للفوز بسيارة نيسان باترول جديدة كليا أسبوعياً. ويمكن المشاركة في السحوبات من خلال شراء بطاقة سحب مقابل 100 درهم فقط من محطات وقود "إينوك" أو متاجر "زووم" أو القرية العالمية أو أكشاك بيع مختارة في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز مذهلة مع إينوك قبل وأثناء مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك جوائز نقدية بقيمة 10000 درهم، أو 50000 درهم، أو 100000 درهم يومياً، بالإضافة إلى بطاقات هدايا تهاني بقيمة 1500 درهم، أو حتى سيارة نيسان جديدة.

ومن جهة أخرى، تقدم حملة مليونير سكاي واردز إيفري داي من طيران الإمارات فرصة مذهلة للمتسوقين لربح 3 ملايين ميل سكاي واردز، إلى جانب أميال إضافية طوال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وأيضا تنطلق حملة الجائزة الأكبر لهذا العام في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" لتقدم مليون درهم نقداً إلى أحد المتسوقين من سعداء الحظ.

وسيحظى المتسوقون في دبي فستيفال سيتي مول بفرصة ربح مليون نقطة مكافآت بلو بقيمة تعادل 10000 درهم.

وستبهر مجموعة دبي للمجوهرات المتسوقين مع سحب مذهل للحصول على فرصة الفوز بالذهب بقيمة تصل إلى 1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى تخفيضات لا تقبل المنافسة وهدايا رائعة طوال مهرجان دبي للتسوق.

ويمكن للمتسوقين من سعداء الحظ الفوز بجوائز نقدية رائعة في عرض تسوق واربح مع عجلة الحظ من مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز النقدية مليون درهم.

ويحتفي عرض مليونير أمبر بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من خلال منح المتسوقين من سعداء الحظ فرصة ربح مليون نقط أمبر بقيمة تعادل 10000 درهم لكل منهم.

ويقدم برنامج المكافآت الفريد من نوعه "تيكت" 30 جائزة بقيمة إجمالية 300000 درهم خلال دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق. وسيتم الكشف عن تفاصيل الاستفادة من هذا العرض قريباً.

ويتيح مهرجان دبي للتسوق فرصاً لا يمكن تفويتها لربح جوائز مذهلة، حيث تركز الدورة الـ 30 من المهرجان على تحويل اللحظات العادية إلى ذكريات وفرص استثنائية. وسيتم الكشف قريباً عن تفاصيل المشاركة في كل من هذه السحوبات الكبرى والعروض الترويجية، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة آخر المستجدات وعدم تفويت هذه الفرص التي تتيح الفوز بجوائز مذهلة.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم من الرعاة الرئيسيين: فيزا وبنك دبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وطلبات، وذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس.