«شيبفينكس» تحصل على موافقة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتعزيز تمويل الأصول البحرية

أعلنت «شيبفينكس»، المنصة الرقمية المتخصصة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد البحري، حصولها على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA» في دبي للحصول على ترخيص وسيط-تاجر للأصول الافتراضية، في خطوة تعكس تقدمها نحو العمل ضمن منظومة تنظيمية متكاملة وشفافة.

ويمثل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة “شيبفينكس” لتمكين الملكية الجزئية للسفن من خلال مسارات استثمارية متوافقة ومنظمة، حيث تؤكد الموافقة المبدئية استيفاء الشركة للمتطلبات الأولية الصارمة المتعلقة بالامتثال والأمن والجاهزية التشغيلية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة لدى VARA.

وفي ظل سعي قطاع النقل البحري العالمي إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، تعتمد “شيبفينكس” على تقنيات السجلات الموزعة لترميز الأصول البحرية وتحويلها إلى رموز أصول بحرية (MAT)، ما يتيح للمستثمرين امتلاك حصص جزئية في السفن، ويفتح المجال أمام شريحة أوسع للوصول إلى فئة أصول كانت تقليديًا حكرًا على المؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى.

وقال الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “شيبفينكس”: إن الحصول على هذه الموافقة المبدئية من VARA يعكس التزام الشركة ببناء منظومة تمويل بحري منظمة وآمنة وشفافة، مشيرًا إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الافتراضية، وأن مواءمة المعايير التشغيلية للشركة مع الإطار التنظيمي المتقدم للهيئة يسهم في تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ الثقة في نموذج الاستثمار البحري الرقمي.

من جانبه، أوضح فيفيك سيث، رئيس مجلس إدارة “شيبفينكس”، أن قطاع النقل البحري يُعد من أقدم ركائز الاقتصاد العالمي، إلا أن هياكله التمويلية لم تشهد تطورًا جوهريًا لعقود، مؤكدًا أن هذه الموافقة تمثل تأكيدًا على رؤية الشركة الرامية إلى دمج موثوقية الشحن التقليدي مع كفاءة الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في إعادة تشكيل نماذج تمويل الأصول البحرية.

بدوره، أشار ديباك كاركي، المدير المالي للشركة، إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا في تمويل السفن، إذ تتيح التكنولوجيا إعادة هيكلة نماذج الديون وحقوق الملكية عبر منصة شفافة وفعالة، تمكّن الأفراد والمؤسسات من تقاسم الملكية الاقتصادية للأصول البحرية ضمن بيئة منظمة ومعتمدة من جهة تنظيمية رفيعة المستوى.

ومن المقرر أن تواصل “شيبفينكس” استيفاء المتطلبات والشروط المتبقية للحصول على الترخيص الكامل كمزوّد خدمات أصول افتراضية (VASP)، بما يعزز جاهزية المنصة لتوفير بيئة استثمارية منظمة وسلسة تتيح امتلاك حصص جزئية في السفن، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والشفافية والحوكمة المهنية.

وتُعد “شيبفينكس” منصة مبتكرة في مجال التمويل البحري، حيث توظف تقنيات ترميز الأصول وتقنية دفتر الأستاذ الموزع لتمكين مالكي السفن من تعزيز السيولة، وإتاحة فرص استثمارية حديثة للمستثمرين للمشاركة في الأصول البحرية ضمن نموذج رقمي منظم يواكب تطورات الاقتصاد العالمي.