«الخمسة الكبار» ينطلق اليوم ويقدم لزواره 60 ألف منتج



تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيستمر المعرض المقام بمركز دبي التجاري العالمي حتى 29 نوفمبر. ويستقطب أكثر من 100 ألف مشارك لاستكشاف مجموعة كبيرة من الابتكارات والتقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات وفرص التواصل. ويهدف المعرض - الذي سيقام بالشراكة مع عدة فعاليات مصاحبة، بما فيها LiveableCitiesX و GeoWorld و Future FM - إلى دفع عجلة التقدم في مجالي التنمية الحضرية والبناء، حيث سيضم تحت مظلته أكثر من 2700 عارض من أكثر من 60 دولة، مع تقديم نحو 60 ألف منتج.



وتتجه أنظار العالم إلى نسخة المعرض لهذا العام، والتي ستشهد أكبر استعراض لتكنولوجيا البناء على الإطلاق، ما يؤكد التأثير المتزايد للتحول الرقمي في التنمية الحضرية. وفي إطار مشاركة دولة الإمارات في المعرض، سيمثل جناح بلدية دبي مركزاً للابتكار والاستدامة، حيث يسلط الضوء على عدة شركات من بينها «ديزرت بورد»، وهي شركة إماراتية ناشئة طرحت مواد بناء مستدامة خلال هذا العام، إلى جانب شركتي «أفينكو» للروبوتات و«جينيريشن 3 دي»، اللتين ستقدمان عروضاً حية لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة لتطبيقات البناء.



في إطار فعالية LiveableCitiesX، سيسلط معرض «مدن المستقبل» الضوء على المشاريع الحضرية المتطورة ومبادرات الاستدامة، حيث سيكشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن استراتيجيات مبتكرة لبناء المدن المستدامة، بينما ستستعرض مجموعة «دي إل آر» مفاهيمها الخاصة حول التصميم الحضري المتقدم، في حين ستسلط مدينة المعرفة الاقتصادية الضوء على المشاريع التطويرية التحويلية في المملكة العربية السعودية، كما ستعرض مجموعة «إيجيس» حلولها للبنية التحتية والحضرية المتكاملة، بالإضافة إلى شركة ديار للتطوير التي ستقدم مجموعة من أبرز مشاريعها.

وبالإضافة إلى هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في القطاع، سيسلط معرض Big 5 Global الضوء أيضاً على الجيل الجديد من الابتكارات التي ستحدث ثورة في عالم البناء، وذلك من خلال فعالية «مدينة الشركات الناشئة». وفي نسخة هذا العام من الفعالية، تستعرض 72 شركة ناشئة من 17 دولة ابتكاراتها التي تشمل الواقع الافتراضي، وتقنيات المدن الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الخرسانة، وأنظمة إدارة الطاقة الذكية، ومواد البناء المستدامة.

المعرض الضخم يستقطب 2700 عارض من 60 دولة



