«الإمارات لتعليم القيادة» تعتزم الاستحواذ على 51 % في «بيرفورمايز لابس»

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 51% في شركة «بيرفورمايز لابس»، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الخطوة إلى تسريع التحول التكنولوجي في مجالات التنقل واختبار وتدريب السائقين، إضافة إلى فحص المركبات.

ويخضع إتمام الصفقة بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي للإمارات لتعليم القيادة: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في مسيرتنا نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً في مجال تعليم القيادة.

ومن خلال شراكتنا مع بيرفورمايز لابس، نضع أنفسنا في طليعة الابتكار، حيث يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً في سيناريوهات التنقل الواقعية.

وأضاف: «تأتي الخطوة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد لبناء محفظة قوية ومتكاملة من حلول التنقل الذكي، وترسيخ مكانتنا كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع تعليم السائقين وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

كما تعكس التزامنا المستمر بتطوير نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، والإسهام في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التنقل المستدام».

وقال اينس رضا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرفورمايز لابس» نرحب بشركة الإمارات لتعليم القيادة كمساهم رئيسي جديد، حيث نعمل معاً على تحقيق طموحنا المشترك لقطاع التنقل. وتمثل المحطة إنجازاً مهماً في مسيرة الشركة وتعكس توافقاً كاملاً مع رؤيتنا طويلة المدى واستراتيجية النمو الخاصة بنا.