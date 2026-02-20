«الدار» تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار لصالح «أبولو»

أعلنت مجموعة الدار (الدار) إصدار سندات هجينة ثانوية بقيمة مليار دولار لصالح شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» «أبولو»، من خلال عملية طرح خاص تهدف إلى توفير رأس مال إضافي يدعم زخم النمو القوي الذي تشهده المجموعة.

وتعزز الصفقة كفاءة هيكل رأس المال للدار، حيث تم إصدار السندات على مستوى المجموعة، ووُجه صافي العائدات كسيولة في حقوق ملكية شركة الدار للاستثمار العقاري، الذراع المسؤولة عن إدارة الأصول العقارية المدرة للدخل.

وتضمنت الصفقة سداد سندات ثانوية دائمة بقيمة 500 مليون دولار كانت الدار للاستثمار العقاري أصدرتها لصالح «أبولو» ضمن استثمار أولي جمع بين أدوات الدين وحقوق الملكية بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2022. وبإتمام الخطوة، رفعت الدار حصتها في الدار للاستثمار العقاري لتصل إلى 90%، في حين احتفظت «أبولو» بنسبة 10% المتبقية.

ويعد الإصدار، الذي خصصته الدار لصالح صناديق وعملاء وشركات تابعة لـ «أبولو»، أكبر عملية طرح خاص لسندات هجينة للشركات في المنطقة، ما يرفع إجمالي استثمارات «أبولو» في الدار إلى ما يقارب 2.9 مليار دولار منذ عام 2022. وتستهدف الصفقة تعزيز المرونة المالية لهياكل رأس المال في كل من الدار والدار للاستثمار العقاري، وترسيخ الملاءة المالية للمجموعة ودعم خطط نموها الطموحة، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة لمساهمي الدار.

شراكة

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «تبرز هذه الصفقة عمق شراكتنا الراسخة مع "أبولو"، وتؤكد مجدداً ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في استراتيجية الدار وكفاءة إدارتها المالية ومسار نموها المتصاعد. ويوفر الإصدار للمجموعة رأس مال طويل الأجل يتسم بالمرونة، ما يعزز متانة الميزانية العمومية ويدعم قدرتنا على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواقنا الرئيسية. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة؛ إذ ترفع حصة الدار من عوائد الدخل المستقر والمتكرر الذي تولده المحفظة المتنوعة وعالية الجودة التابعة لـ الدار للاستثمار العقاري، والتي ستواصل التوسع عبر الاستحواذات ومشاريع "التطوير والاحتفاظ" التي تناهز قيمتها حالياً 5 مليارات دولار».

حلول

وقال جمشيد إحساني، الشريك في «أبولو»: «يبرهن إتمام استثمارنا الخامس مع الدار بوضوح على قدرة "أبولو" على هيكلة حلول رأسمالية مرنة تستجيب بفاعلية لاحتياجات عملائنا من الشركات ومستثمرينا على حد سواء. وحققت الدار منذ استثمارنا الأول في عام 2022 قفزات نوعية ونجاحات متتالية، مدعومة بأداء قوي وتوسع مدروس في المحفظة تحت إشراف فريق إداري متمرس. ويعكس استثمارنا الأخير التزام أبولو الراسخ تجاه أبوظبي والمنطقة بشكل عام».

وتحمل السندات الهجينة المصدرة لصالح «أبولو» خصائص مماثلة للإصدار العام الأخير الذي طرحته الدار بقيمة 1.0 مليار دولار، مع تميزها بفترة حظر استرداد (Non-call period) أطول تمتد إلى 10.25 سنوات.