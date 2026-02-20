227.6 مليون درهم أرباح انفيكتوس للاستثمار في 2025

أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي عن نتائجها المالية المدققة لعام 2025. وشهدت الإيرادات زيادة بنسبة 49% لتصل إلى 13.3 مليار درهم في عام 2025، مقارنة بمبلغ 8.9 مليارات درهم في عام 2024. وساهم هذا الأداء القوي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 37% ليصل إلى 227.6 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 166.3 مليون درهم في عام 2024، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 18%. وحققت الشركة أعلى مستوى للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 184% على أساس سنوي لتصل إلى 458.5 مليون درهم، مدفوعة بأثر عمليات الاستحواذ الأخيرة وتطوير قدرات سلسلة التوريد وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاعات الرئيسية. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 مليون درهم.

كما وصلت أحجام المعاملات السلعية إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 14.2 مليون طن متري في عام 2025، مقارنة بـ 8.2 ملايين طن متري في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار درهم في عام 2025، ما يعكس الوضع المالي القوي للشركة مع استمرارها في التوسع.

وشهد هذا العام أيضاً إنجازاً مهماً تمثل في زيادة الشركة العالمية القابضة لحصتها في انفيكتوس للاستثمار إلى 40%. وقد شملت عملية الاستحواذ شراء 196 مليون سهم في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 419.83 مليون درهم.

وقال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: «كان عام 2025 نقطة تحول استراتيجية لانفيكتوس للاستثمار، بعد تحقيق نمو كبير عبر جميع مؤشراتنا الرئيسية مع مواصلة تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية دعمت توسع أعمالنا وعززت تنافسيتنا. وجاءت زيادة حصة الشركة العالمية القابضة إلى 40% لتشكل علامة فارقة تعكس ثقة المستثمرين بمسارنا وتدعم توجهاتنا الاستراتيجية المستقبلية». وأضاف: «أولوياتنا واضحة ونمتلك فرصاً استثمارية واعدة في أسواقنا الرئيسية، ما يمنحنا زخماً لمواصلة التوسع وخلق قيمة أكبر لمساهمينا، وصولاً إلى هدفنا بأن نصبح مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية وتحقيق إيرادات بقيمة 25 مليار درهم بحلول عام 2028».

وواصلت الشركة تحقيق استراتيجيتها للنمو في عام 2025 من خلال عدد من الاستثمارات الرئيسية، شملت الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق، وتوقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 65.25% في شركة أنغاتا ليميتادا المتخصصة في خلط الأسمدة والتي تتخذ من أنغولا مقراً لها، وقد تم استكمال الصفقة في يناير 2026. وساهمت عمليات الاستحواذ، بالإضافة إلى التوحيد المالي لشركة جراديركو المغربية الرائدة في تجارة المنتجات الزراعية والتي استحوذت انفيكتوس للاستثمار على حصة تبلغ 60% منها في عام 2024، في تعزيز قدرات الشركة التشغيلية وتوسيع حضورها في أفريقيا. كما وافق مجلس الإدارة على إصدار عرض ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية الزراعية يتركز نشاطها الرئيسي في شمال أفريقيا.

وواصلت انفيكتوس للاستثمار توسعها الجغرافي بوتيرة متسارعة بدخولها عشرة أسواق جديدة خلال العام، شملت العراق وليتوانيا والكاميرون وغانا ومدغشقر وليبيريا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، لتشمل عملياتها العالمية 65 دولة. وساهم هذا التوسع في تعزيز حضور الشركة في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها، لاسيما في أفريقيا التي يتزايد فيها الطلب على السلع الغذائية الزراعية. كما وسعت الشركة محفظة منتجاتها لتشمل أكثر من 30 فئة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائها العالمية.