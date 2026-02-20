عبدالعزيز النعيمي يتفقد مشروع مجتمع «أزهى» السكني في عجمان

شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، زيارة ميدانية لمشروع مجتمع «أزهى»، أول مجمع سكني مغلق ومتكامل الخدمات يضم 347 فيلا في منطقة العامرة.

حضر الجولة عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وعبدالعزيز الجسمي، المدير العام، إلى جانب قيادات تنفيذية وممثلي الجهات الحكومية.

كما شهدت الجولة تفاعلاً مباشراً مع المرافق الخدمية والمجتمعية، بما في ذلك المساحات الخضراء وأماكن الترفيه العائلية، وهو ما يعكس الرؤية الشاملة للإمارة في دعم المجتمعات السكنية المتكاملة.

وأكدت مجموعة الإمارات العقارية و«أزهى العقارية» أن الزيارة تعكس الاهتمام المباشر من قيادة حكومة الإمارة بدعم المشاريع السكنية المتكاملة، وتواكب النمو العمراني وتلبي احتياجات الأسر والمجتمع. وأشارت إلى التصاميم المعمارية العصرية للمشروع، واستخدام المواد عالية الجودة في التشطيبات، إضافة إلى خطوط التخطيط التي توازن بين الخصوصية والانفتاح على المجتمعات المجاورة.