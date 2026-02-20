غرف الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركمانستان

بحث عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع بيرام بيراموف، سفير جمهورية تركمانستان لدى الدولة، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركمانستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين، وبحث إمكانية عقد أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال الإماراتي – التركمانستاني خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة عشق آباد، إلى جانب تنظيم الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد عبدالله العويس، أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال، ويدعم تنشيط العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشدداً على حرص اتحاد غرف الإمارات على دفع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية تركمانستان ومختلف دول العالم، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

من جانبه، أكد بيرام بيراموف تطلع قطاع الأعمال في تركمانستان، ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة تركمانستان، إلى تنمية وتدعيم أوجه التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص السفارة التركمانستانية على التنسيق والتعاون مع اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ودعا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في تركمانستان، مؤكداً استعداد الجهات المعنية في بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة.