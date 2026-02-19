الإمارات الثالثة عالمياً في «مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي»

حققت دولة الإمارات إنجازاً تقنياً عالمياً جديداً بحلولها في المرتبة الثالثة دولياً ضمن «مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي»، متفوقة على كبرى الاقتصادات العالمية بما فيها الولايات المتحدة واليابان. وأظهر تحليل حديث لمؤسسة «سايبر نيوز» شمل 64 دولة، أن الإمارات باتت واحدة من أسرع دول العالم نمواً في هذا المجال، حيث قفزت معدلات الاستخدام فيها من 10 % في عام 2023 إلى 56 % بحلول عام 2025.

ووفقاً للتقرير، سجلت الإمارات نمواً سنوياً هائلاً بنسبة 107 % في تحميل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أعداد التنزيلات من 1.1 مليون إلى 6.3 ملايين تنزيل.

ويرجع هذا الصعود الاستثنائي إلى سنوات من التخطيط الاستراتيجي، بدءاً من إطلاق أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وصولاً إلى «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031».

وفي المقابل، كشف التقرير عن تراجع غير متوقع للقوى التكنولوجية التقليدية؛ حيث جاءت الولايات المتحدة – رغم احتضانها لأكبر شركات التكنولوجيا – في المركز الـ28 بنسبة تبني 41 %. أما اليابان، فصدمت المراقبين بحلولها في المركز الـ57 بنسبة 17 % فقط، وهو ما عزاه الخبراء إلى عوامل تتعلق ببيئة العمل، والتشريعات، والديموغرافيا.

واعتمد باحثو «سايبر نيوز» في دراستهم على بيانات تحميل أكثر 100 تطبيق ذكاء اصطناعي شعبية من متجري «جوجل بلاي» و«آبل ستور». وشملت الدراسة دولاً تمثل 70 % من الناتج المحلي العالمي و55 % من سكان العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر المسوحات شمولاً لواقع الذكاء الاصطناعي اليوم.

وعلى صعيد آخر، رصد التقرير نمواً انفجارياً في دول مثل نيجيريا (+600 %) وباكستان (+300 %) والهند (+267 %)، إلا أن هذه الدول لا تزال تواجه تحديات تحد من التبني الشامل، مثل عدم استقرار الطاقة الكهربائية وضعف تغطية الإنترنت في المناطق النائية.

وخلصت الدراسة إلى أن الاستثمار المبكر في الاستراتيجيات الوطنية هو مفتاح التفوق في العصر الرقمي.

وأكدت أن الدول «المرنة» مثل الإمارات، التي نجحت في تكييف قوانينها ومؤسساتها بسرعة، ستكون الأكثر قدرة على قيادة الابتكار والإنتاجية العالمية، بينما قد تتسع الفجوة مستقبلاً بين المتبنين الأوائل والمتأخرين عن الركب.



