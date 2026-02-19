«دبي للمهرجانات والتجزئة» تحقق نجاحات استثنائية في 2025

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نجاحها بتسجيل أداء استثنائي في تنظيم المهرجانات والفعاليات والتجارب المتميزة في الإمارة خلال عام 2025، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية الرائدة للتجزئة والترفيه والسياحة والابتكار. وتؤكد النجاحات المحققة خلال العام الماضي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية 33D، والتي تتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وترسيخ حضور الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ونظمت المؤسسة في عام 2025 مجموعة متنوعة من المهرجانات المتميزة، بما في ذلك الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، والدورة التاسعة من تحدي دبي للياقة بمشاركة جماهيرية قياسية، والدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والدورة الـ 28 من مفاجآت صيف دبي. وتكاملت هذه المهرجانات مع جدول فعاليات دبي، الذي ضم أكثر من 1000 فعالية أقيمت في مختلف أنحاء الإمارة. ونجحت هذه الفعاليات بمجموعها في جذب ملايين السكان والزوار، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الكثير من القطاعات، وإبراز قدرة دبي الفريدة على تقديم تجارب متميزة لا تنسى إلى الجمهور على اختلاف أذواقه.

محطة بارزة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة نجاح مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث شهدنا خلاله تحقيق الكثير من الإنجازات القياسية في تنظيم المهرجانات والفعاليات الرائدة. ويعكس هذا النجاح قوة النهج المتكامل الذي تتبعه دبي في قطاعات السياحة والتجزئة والترفيه، والمدعوم بتعاون استثنائي بين القطاعين العام والخاص. وبدءاً من الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، ووصولاً إلى المشاركة القياسية في تحدي دبي للياقة، نجحنا بتقديم تجارب استثنائية تركت تأثيرات إيجابية واسعة وأسهمت في تعزيز جاذبية دبي على المستوى العالمي. وفي الذكرى العاشرة على إطلاق تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن 18 مهرجاناً وحملة تقام على مدار 250 يوماً، تواصل المؤسسة دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، وترسيخ حضور الإمارة كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة».

قطاع التجزئة

حققت مبادرات التجزئة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نتائج استثنائية خلال عام 2025، حيث سجلت الحملات الترويجية زيادة متوسطة بنسبة 144% في الإنفاق، و86% في رضا المتعاملين، و80% في مستويات الوعي بتلك المبادرات. كما شهدت المبادرات مشاركة واسعة من قبل الشركات شملت أكثر من 1300 علامة تجارية، والتي قدمت منتجاتها في أكثر من 4000 متجر. وأسهم إطلاق تخفيضات صيف دبي الكبرى والعرض المبتكر «تسوّق، امسح، واربح» في تسجيل مبيعات تجاوزت قيمتها 150 مليون درهم، وتحقيق زيادة بنسبة 200% في الإنفاق، و88% في مستويات رضا المتعاملين في قطاع التجزئة.

دبي للتسوق

احتفى مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقته بتحقيق إنجاز تاريخي في عام 2025 من خلال إطلاق دورته الأضخم والأكثر شمولية على الإطلاق. وأقيم المهرجان على مدار 38 يوماً من 6 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025، حيث تحولت دبي إلى وجهة للأنشطة الاحتفالية المتواصلة، والتي احتضنت أكثر من 125 فعالية وتجربة متميزة توزعت على أكثر من 60 موقعاً مختلفاً في الإمارة، إلى جانب تقديم 619 حفلاً موسيقياً وعرضاً ترفيهياً رفيع المستوى، وعروض تسوق في أكثر من 3,500 متجر لأكثر من 850 علامة تجارية ضمن ما يزيد على 100 مركز تسوق مشارك. وشهدت دورة المهرجان تقديم العديد من التجارب الجديدة التي شملت ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق والذي شهد عرض أكثر من 2000 سيارة خلال 16 فعالية مختلفة، وفعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق. وحققت أنشطة التسوق مستويات قياسية مع تنظيم أكثر من 295 فعالية للسحوبات والعروض الترويجية، والتي بلغت قيمة جوائزها حوالي 50 مليون درهم، وتم توزيعها على 1,115 فائزاً محظوظاً، وشملت 23 سيارة جديدة كلياً، وجوائز نقدية بقيمة 21 مليون درهم، وجوائز ذهب بقيمة 1.5 مليون درهم.

مشاركة قياسية

اختتم تحدي دبي للياقة دورته الأكثر شمولية حتى الآن، مسجلاً مستويات قياسية من المشاركة بلغت حوالي 3 ملايين مشارك، وهو ما يتماشى مع الطموحات الرامية لجعل دبي واحدةً من أكثر المدن نشاطاً وحيوية على مستوى العالم. وأقيمت الدورة التاسعة من التحدي على مدار شهر نوفمبر الماضي، حيث شجعت المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً، تحت شعار «ابحث عن تحديك». وسجلت الفعاليات الرئيسية للتحدي مشاركة غير مسبوقة، فقد شارك أكثر من 307000 شخص في تحدّي دبي للجري برعاية ماي دبي، محققاً زيادة بنسبة 338% بالمقارنة مع دورته الافتتاحية في عام 2019، بينما أحرز تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد رقماً قياسياً في عدد المشاركين والذي بلغ 40327 شخصاً، وشارك أكثر من 5000 شخص في تحدي دبي للتجديف وقوفاً، في حين سجلت فعالية دبي يوغا نجاحاً كبيراً في دورتها الافتتاحية تمثل باستقطاب 3500 مشارك.

الفعاليات الرياضية

وشهد شهر نوفمبر أيضاً تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، حيث أسهمت هذه الفعاليات في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية بارزة للرياضة. اختتمت الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية فعالياتها بتسجيل نجاح قياسي، حيث استقبلت أكثر من 45000 شخص من الجمهور، والعائلات، والمحترفين، من خلال 12 فعالية رئيسية على مدى 17 يوماً حافلاً بالأنشطة الممتعة. وشهد المهرجان تفاعلاً واسعاً شمل جميع المهتمين بمنظومة الألعاب الرقمية، بدءاً من العائلات والأصدقاء والطلاب، ووصولاً إلى المطورين والمبدعين ورواد الأعمال. كما شاركت 775 شركة وعلامة تجارية في فعاليات المهرجان.

صيف دبي

اختتمت مفاجآت صيف دبي 2025 موسمهاً الأكثر حيوية والأعلى قيمة لها حتى الآن، حيث تحولت دبي على مدار 66 يوماً، من 27 يونيو حتى 31 أغسطس، إلى الوجهة الأمثل لقضاء فصل الصيف. وحققت في دورتها الـ 28 نقلة نوعية بإطلاق ثلاثة مواسم تسوق رئيسية للمرة الأولى في تاريخها. وسجلت الفعاليات الترفيهية نمواً لافتاً من خلال تنظيم 76 حفلاً موسيقياً وعرضاً ترفيهياً في 35 موقعاً توزعت على مختلف أنحاء الإمارة.

الأعمال

واصلت دبي تعزيز حضورها كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال خلال العام 2025، حيث يتولى فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة وإحدى إدارات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قيادة الجهود الرامية لجذب الفعاليات. واستضافت دبي خلال العام الماضي 481 فعالية بفضل نشاط المكتب في تقديم عطاءات الاستضافة، ليحقق نمواً سنوياً بنسبة 11%. وفي إطار جهوده الرامية لتطوير جدول فعاليات أوسع للأعوام المقبلة، نجح المكتب بالفوز بعطاءات استضافة لـ 504 فعاليات دولية، شملت المؤتمرات والمعارض والاجتماعات والفعاليات، والتي من المقرر إقامتها في دبي حتى العام 2029. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات مجتمعة أكثر من 270 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارة.