سلطة موانئ دبي تنضم إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH)

أعلنت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، انضمامها رسمياً إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH) بصفة عضوٍ منتظم، في خطوة تعكس توجه دبي لتعميق حضورها في المنصات الدولية المؤثرة في صناعة الموانئ، وتعزيز دورها في تطوير منظومة بحرية أكثر استدامة وكفاءة ومرونة.

ومن خلال هذه العضوية، تعزز سلطة موانئ دبي تعاونها وتبادلها المعرفي مع أكثر من 90 دولة في مجتمع الموانئ العالمي، والمشاركة في برامج الرابطة ومبادراتها العملية في مجالات خفض الانبعاثات والتحول في الطاقة، والحلول الرقمية وتنسيق البيانات عبر سلسلة الإمداد البحرية، إضافة إلى تعزيز الجاهزية وإدارة المخاطر ورفع مستوى المرونة التشغيلية.

استدامة

وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج دبي في تعزيز حضورها ضمن المنظومة البحرية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكات مع الجهات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسخ تنافسية دبي كمركز بحري مبتكر وجاهز للمستقبل، وتدعم مساعيها لتطوير قطاع مستدام. وتابع: «يمثل انضمامنا إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ محطة مهمة ضمن مسيرتنا لتعزيز التكامل مع المنظومة البحرية العالمية، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم أولوياتنا في السلامة والتحول الرقمي والاستدامة. كما تتيح لنا العضوية المساهمة في تطوير المعايير الدولية للموانئ»، مضيفاً: إن هذه الخطوة تعكس التزام دبي بتطوير عمليات موانئ آمنة وفعالة وجاهزة للمستقبل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة والارتقاء بالمعايير البحرية على المستوى الدولي.

وأضاف البلوشي: إن الانضمام إلى (IAPH) يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية والمشروعات المشتركة، ويعزز قدرة موانئ دبي على مواكبة التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وتبني الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، ويدعم جاهزية الموانئ واستمرارية الأعمال ويرفع مستوى تجربة المتعاملين عبر خدمات أكثر مرونة وسرعة وموثوقية. وأشار إلى أن سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تشرف على ثلاثة موانئ رئيسية في الإمارة وهي ميناء جبل علي، ميناء الحمرية، وميناء راشد، إضافة إلى أحواض دبي العالمية ومدينة دبي الملاحية، وتعمل السلطة على تقديم الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الموانئ لجعلها الأفضل على مستوى العالم، من خلال تطوير البنى التحتية وتنظيم العمليات وتكثيف أنظمة الرقابة والتفتيش، وتحديث الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.

ويعكس انضمام سلطة موانئ دبي إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، مستوى التنسيق العالي بين السلطة والجهات العاملة في قطاع الموانئ عالمياً، ويعزز قدرتها على التعامل الفوري والفعال مع أي مستجدات وتطورات في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنى التحتية والتشغيلية وإدارة الطوارئ البحرية.

ويأتي الانضمام في سياق رؤية دبي لتعزيز دور موانئها كمحركات للنمو والتجارة، ومراكز متقدمة للتنافسية والاستدامة والابتكار، عبر شراكات دولية تُسرّع التحول وتدعم تبني المعايير والحلول التي تعزز كفاءة التشغيل وتضمن مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات.